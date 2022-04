Moon Knight : Marc Spector fait face à la vérité dans l’épisode 5

Disney+

Marc Spector et Steven Grant se lancent dans un voyage pour équilibrer la balance de leurs âmes et empêcher Arthur Harrow d’atteindre son objectif.

Chevalier de la Lune atteint son avant-dernier épisode en Disney+ où l’on voit Marc Spector et Steven Grant accueillis dans la Duat par la déesse égyptienne des femmes et des enfants : tuéris. Qu’est ce que ça signifie? Les tirs d’Arthur Harrow ont tué l’ancien mercenaire qui lutte désormais pour sauver son âme avec pour mission d’équilibrer une balance où les cœurs de Marc et Steven sont présents.

Dans une pièce étrange, ils voient toutes les personnes que Marc a tuées en tant que mercenaires. Parmi eux se trouve un enfant. Qui est-il? Malheureusement, c’est le frère du héros, qui s’est noyé alors qu’ils n’étaient que quelques petits en train de jouer, comme Marc et Steven se souvenaient ensemble, bien que le premier ait toujours été réticent à entreprendre ce voyage à travers ses expériences passées.

Un épisode bouleversant

La vérité est que la mère de Marc lui reproche la mort de son petit frère Ro Ro et peu à peu cela passe d’une simple démonstration d’agressivité à une agression physique que le père du jeune homme n’a jamais pu arrêter. A cette révélation en vient une autre : Marc est devenu Chevalier de la Lune la nuit où son patron Bushman a ordonné la mort de témoins d’un vol de tombe égyptien, dont El Fauly, le père de sa femme Layla.

A ce moment Marc Spector, avec son dernier souffle de vie, a eu son premier contact avec le dieu de la lune Khonshuqui propose « Protégez les voyageurs de la nuit » donnant ainsi la vengeance contre ceux qui leur font du mal. Spector accepte et devient automatiquement Chevalier de la Lunele héros de l’émission Disney+.

Une autre révélation ? Marc Spector a créé Steven Grant d’un personnage de film semblable à Indiana Jones pour oublier les abus de sa mère qui meurt plus tard et qu’il ne veut pas renvoyer après les moments douloureux qu’il a dû vivre à cause d’elle. L’expérience de Steven Grant est totalement différente, il croit que sa mère est vivante et la révélation le choque.

Nous revenons donc à « bureau apparent » d’Arthur Harrow où Steven dit au méchant présumé qu’il ressemble à « Ned Flandre », le sympathique voisin d’Homer Simpson. Cependant, il y a méfiance entre les personnages jusqu’au « patient » reconnaît que sa mère est morte. De nouveau lors du voyage à travers le monde souterrain, les personnalités de Chevalier de la Lune ils font face à âmes impures parce que votre balance n’est pas équilibrée.

Le combat entre Marc Spector et ces gens qui viennent de « du sol sablonneux » c’est inégal. Steven Grant conclut qu’il est la même personne que l’avatar de Khonshu et passe à l’action. Malheureusement et après une intervention héroïque, Steven tombe du navire de tuéris et peu à peu sa vie s’éteint jusqu’à être pétrifié. Les balances de l’âme de Marc Spector sont équilibrées et il est face à un magnifique lever de soleil.

