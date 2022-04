Moon Knight : Les débuts de M. Knight et la vérité derrière Arthur Harrow

in

Le deuxième épisode a avancé l’histoire de Steven Grant et de son identité alternative, Marc Spector, avec plus d’action que l’entrée précédente et les débuts de M. Knight. Attention à Arthur Harrow !

Le deuxième épisode de Chevalier de la lune j’arrive à Disney+ avec suffisamment de réponses à de nombreux mystères qui n’avaient pas été résolus dans le premier volet de l’émission. De cette façon, nous pouvons voir comment Steven Grant découvre les affaires de Marc Spector dans un conteneur et rencontre enfin son identité alternative avec une surprise inattendue : Layla, la femme de l’agent secret, le trouve.

Mais ce n’est pas seulement Layla qui le cherche, mais aussi Arthur Harrow, le chef d’un étrange culte qui révèle à Steven qu’il ne devrait pas suivre le dieu égyptien de la lune, Khonshu. De plus, Harrow avoue qu’il est l’avatar précédent de cette divinité sur Terre. Alors, il demande au personnage de oscar isaac qui est très confus. Cet élément est utilisé pour trouver la tombe d’Ammit.

M. Knight a fait ses débuts

Pourquoi Harrow cherche-t-il Ammit ? La réalité selon ce chef spirituel est que cette divinité punit les péchés avant qu’ils ne surviennent. Cette idée ne plait pas à Steven Grant qui ose même supposer que la punition atteindrait même des enfants encore innocents. Alors, à la demande de Layla, Steven « convoque le costume »Mais il n’apparaît pas Chevalier de la luneà la place, arrive monsieur chevaliervêtu d’un costume blanc soigné et d’un masque.

Marc Spector demande à Steven Grant ce que c’est, mais il n’y a pas de réponse. Pendant ce temps, Arthur Harrow utilise un bâton contenant une partie du pouvoir d’Ammit pour invoquer une étrange créature qui finit par combattre Ammit. monsieur chevalier. L’image est étrange pour les gens qui voient le combat, car ils ne voient que l’homme en costume blanc frapper l’air. Est-ce que tout cela fait partie de son imaginaire ? Disney+ va nous donner la réponse…

Enfin Spector prend en charge la situation et apparaît Chevalier de la lune. Il est temps pour une autre révélation : Khonshu a dit à l’agent secret que Layla est sa prochaine candidate pour être son avatar sur Terre et c’est pourquoi Marc ne peut pas échouer dans sa mission. Malheureusement, le scarabée d’or est déjà entre les mains de Harrow qui remporte la course vers la tombe d’Ammit.

