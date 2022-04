Moon Knight : les BD conseillées pour regarder la série Disney+

Disney+

Ces romans graphiques vous donneront un aperçu de l’histoire de Marc Spector, des capacités de Moon Knight et de sa portée dans la mythologie Marvel.

Chevalier de la lune déjà fait ses débuts en Disney+ et le public du monde entier a commencé à en apprendre davantage sur Steven Grant, le vendeur qui souffre d’un trouble dissociatif de la personnalité partageant ainsi son corps avec Marc Spector, un agent secret qui est l’avatar terrestre du dieu égyptien de la lune, Konshu, et lui donne de grands pouvoirs selon au cycle lunaire. Le spectacle est quelque chose de totalement différent de ce à quoi nous sommes habitués merveille.

Pour en savoir un peu plus sur ce personnage et être au courant de la mythologie de Marc Spector et Chevalier de la lune Nous allons recommander une série de romans graphiques qui montrent les capacités de cet anti-héros ainsi que ce qui le rend si différent du reste des personnages de la marque.

Moon Knight Romans graphiques

Une première approche de Chevalier de la lune courant pourrait commencer à travers le Tome 5 publié entre 2014 et 2015 où Spector retourne à New York et utilise deux alter ego costumés. Le premier est Chevalier de la lune, qui utilise beaucoup d’équipements de haute technologie. La deuxième personne est M. Knight, vêtu d’un costume blanc, de gants et d’un masque, qui consulte le département de police et s’occupe des criminels.

Nous descendrions la route avec lui. Tome 6 de 2016 et 2017 où Marc Spector se réveille dans un établissement psychiatrique sans aucun souvenir de son passé ni comment il y est arrivé. Le personnel est dirigé par le Dr Emmit qui semble avoir des pouvoirs surnaturels et déjoue les tentatives de Marc de récupérer son passé. Il rencontre ensuite les détenus Gina, Marlene, Frenchie et Bertrand Crawley, mais voit Chevalier de la lune à la télévision et commence à remettre en question sa santé mentale.

Nous avons terminé cette route pour préparer le spectacle de Disney+ avec L’héritage de Marvel de 2018, où Spector se réapproprie Khonshu, et reprend son activité de Chevalier de la lune. Il affronte les méchants Raoul Bushman et Rey Sol qui kidnappent Marlène et tout se termine par une bataille entre l’anti-héros et ces antagonistes qui n’ont jamais tenu compte des pouvoirs de Marlène. Chevalier de la lune et c’est pourquoi ils sont vaincus.

