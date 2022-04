Moon Knight : Le gabarit comique du 4ème épisode aux parallèles impressionnants

Attention, les spoilers suivent : Le 4ème épisode de Chevalier de la Lune avait pas mal de surprises en réserve, surtout dans la sienne dernière section. Dans ce document, les créateurs ont présenté tout ce que nous avons trouvé jusqu’à présent sur le monde du nouveau Série MCU cru savoir à l’envers. Nous vous présentons le modèle de bande dessinée de l’épisode.

Les événements précédents ont-ils vraiment eu lieu ?

Arrivés en Egypte, les événements de l’épisode 4 commencent peu à peu rouler. Après s’être défendus avec succès contre des monstres, Marc/Steven et leur amie Layla rencontrent les Méchant Arthur Harrow. Cela tire sur notre protagoniste peu de temps après, mais c’est toujours pas la fin du voyage de notre personnage principalparce que Marc se réveille dans un endroit différent.

Il vient en un établissement psychiatrique retour à lui-même, où d’autres visages familiers sont également traités comme des patients à ses côtés. On lui dit il souffre de délires et doit donc prendre régulièrement des médicaments puissants pour maîtriser ces problèmes. Cependant, cette évolution est aucune idée créative des fabricants de la série MCU.

En fait, les responsables de cela ont utilisé de la série de bandes dessinées Moon Knight 2016. À l’époque, leur équipe créative jouait avec l’idée de et si Marc Spector se souvenait de tous les événements précédents. seulement imaginé. L’anti-héros se réveille au début de la série sans ses super pouvoirs dans un asile de fous puis remet en question tout ce qu’il avait vécu jusqu’à ce moment-là.

Marc et Steven explorent l’AutreVide

Dans le gabarit, il s’avère que Marc et ses autres personnalités (Steven Grant et Jake Lockley), dans un réalité alternative avait atterri. Dans la version anglaise originale, cela s’appelle Autrevide auquel il est fait référence et est le lieu où anciens dieux égyptiens sont basés. Sur Terre, ils ne peuvent agir qu’à travers leurs avatars, comme nous l’avons vu dans l’épisode 3 de la série MCU.

The Othervoid dans le modèle de bande dessinée © Marvel Comics

Certains dieux essaient échapper à cet univers parallèlepour pouvoir contrôler les choses dans le monde réel comme elles le souhaitent.

Moon Knight leur oppose le pouvoir de Khonshu, mais l’anti-héros devient accablé par les dieux, emprisonné et une sorte de lavage de cerveau. Il a nourri des mensonges pour ne pas se mettre en travers de leur chemin.

Les dieux ont construit quasi un monde illusoire pour Marc/Steven/Jake, qui se compose de nombreux éléments et personnes que vous connaissez. La même chose s’est produite avec Marc dans le 4ème épisode de la série, car les autres détenus étaient les siens, par exemple amie Layla ou d’autres visages familiers. Tout cela devrait servir à garder notre protagoniste piégé dans cet endroit. De plus, il est indiqué que les détenus de vivre dans n’importe quel monde matériel serait, ce qui est un petit clin d’œil.

Marc est piégé dans un asile d’aliénés © Marvel Comics

De plus, dans l’émission « Moon Knight » dans l’Othervoid, il y a aussi une conversation entre Marc et un version alternative par Arthur Harrow, qui apparaît comme un psychiatre. Quelque chose de similaire se produit, pour ainsi dire, dans le modèle de bande dessinée. Là, cependant, Marc parle à un psychiatre nommé Dr. Emmetqui est un clin d’œil à l’ancien égyptien Déesse Ammit vise Khonshu.

Un câlin réconfortant

Les créateurs de la série MCU ont une scène du matériel source avec eux particulièrement impressionné. Marc tente de s’échapper de l’Othervoid tout au long de l’épisode 4 et pendant il rencontre Steven. C’est la première véritable interaction « physique » entre les deux personnalités. Bien que les deux aient eu auparavant une relation très tendue, ils sont évidemment heureux de voir l’autre.

Marc et Steven se font peur © Marvel Studios/ Disney

Par pur soulagement, ils s’embrassent. C’est un moment que les responsables ont tenu à capturer dans leur version de Moon Knight. Aaron Moorheadl’un des réalisateurs de l’épisode 4, a révélé à Marvel.com, ce moment « se sent bien. » Lui et son équipe étaient de cette photo et celle avec elle idée transportée enthousiasmé par le modèle de bande dessinée :

Nous étions tellement amoureux de l’idée que quelqu’un étreigne une autre partie de lui-même et prononce des mots réconfortants que nous voulions vraiment inclure ce moment d’étreinte dans l’un de nos épisodes, et ce moment était parfait. Aaron Moorhead à Marvel.com

Marc et Steven s’embrassent dans l’épisode 4 de Moon Knight © Marvel Studios / Disney

Vous pouvez donc déjà voir que les responsables de la série « Moon Knight » intensivement avec le matériel source ont traité. Marc / Steven finira-t-il par payer un prix similaire pour leur évasion que dans les bandes dessinées, à savoir une âme humaine, ça reste à voir. Peut-être que le 5ème épisode nous donnera s’ils le 27 avril 2022 apparaît chez Disney Plus, déjà les premières réponses.