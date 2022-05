Moon Knight : Le final de la nouvelle série Marvel prévoit un possible crossover avec Thor 4

La nouvelle série Marvel acclamée par les fans Chevalier de la lune à Disney+ continue 4 mai avec le dernier sixième épisode terminé pour l’instant. Semaine après semaine, les téléspectateurs s’enracinent déjà pour les manières surprenantes et absurdes dont la production inhabituelle suit Oscar Isaac comme le dément la multipersonnalité Marc Spector/Steven Grant alias Moon Knight.

Avec le nouvelle bande-annonce pour le prochain film Marvel Thor 4 : Amour et tonnerre sont les premières rumeurs sur un croisement possible des deux productions, qui à première vue n’ont pas grand-chose en commun. Cependant, la nouvelle bande-annonce d’action introduit une nouvelle menace sous la forme d’un dieu vengeur, incarné par l’ancien acteur de Batman, Christian Bale.

Les anciens dieux égyptiens apparaîtront-ils également dans Thor 4 ?

Dans le film Thor : Love and Thunder avec les muses de Chris Hemsworth Gorr, le tueur de dieux cherche à se venger après une tragédie personnelle et se donne pour tâche de tuer tous les dieux – y compris le dieu du tonnerre lui-même. Alors que Zeus (joué par Russell Crowe) a déjà été confirmé pour apparaître, il y a maintenant de plus en plus d’indications que le anciens dieux égyptiens de « Moon Knight » aussi le dernier film de Thor apparaît (ou au moins être nommé).

Désormais, la rumeur est à nouveau alimentée par les auteurs de la série Marvel, l’un grosse surprise pour le final de la série annoncer. Ils ne voulaient pas en dévoiler beaucoup plus.

Cependant, tout se résume au fait qu’il pourrait en fait y avoir un croisement des deux productions, ce qui est connu pour n’avoir rien d’inhabituel pour le MCU. Reste à savoir si Khonshu et/ou Ammitt apparaîtront dans le film Thor, ou s’il y aura même une apparition surprise de Gorr dans le final de Moon Knight. On ne sait pas non plus quel rôle la nouvelle héroïne Puissant Thor jouant?

En tout cas, cela conviendrait en termes de timing, puisque « Thor: Love and Thunder » arrive au bon moment pour la finale de « Moon Knight » En salles le 8 juillet 2022. Vous pouvez regarder tous les épisodes de Moon Knight sur le service de streaming Disney+.