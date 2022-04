Moon Knight : le camée inattendu confirmé par le créateur de la série Disney+

Disney+

Shaun Scott a joué un personnage des bandes dessinées Marvel mais peu l’ont remarqué. Voyez de qui il s’agit et dans quelle scène il apparaît pour la seule fois !

©Disney+Oscar Isaac joue dans Moon Knight pour Marvel.

L’attente est terminée! La nouvelle série de Studios Marvel arrivé a Disney+ et c’est devenu instantanément une tendance. Il s’agit de Chevalier de la lune, qui a diffusé son premier épisode cette semaine et lancera un chapitre renouvelé tous les mercredis. A cette occasion, ils ont su mettre en valeur leurs deux protagonistes : Oscar Isaac et Ethan Hawke. Malgré cela, les fans les plus détaillés ont trouvé un camée que peu ont remarqué et que son créateur a confirmé.

La fiction fonctionne comme un thriller psychologique qui présente Steve Grant, un homme très calme qui travaille dans une boutique de cadeaux de musée. Mais chaque jour, de mystérieux souvenirs d’une vie qui semble séparée de la sienne viennent le hanter. Ainsi, il découvre qu’il a un trouble dissociatif de l’identité et qu’il partage son corps avec Marc Spectreancien mercenaire.

Dans le premier des six épisodes qui arriveront sur Disney+, un personnage est apparu devant tout le monde mais peu ont su l’immortaliser. Il s’agit de Bertrand Crawley, l’un des confidents et alliés de Marc Spector. C’est précisément le scénariste de la série qui a confirmé la théorie des fans et assuré qu’il était le personnage auquel tout le monde croyait. « Bon, j’ai un peu menti. Nous avons un Crawley« , a écrit Jérémy Slater sur votre profil Twitter vérifié.

Si vous avez vu l’épisode, vous le reconnaîtrez très facilement : dans une scène, Steven Grant apparaît en train de parler à un statue dorée vivante de leurs conflits du jour et de leurs grandes confusions. Bien que Slater ait assuré que le personnage n’apparaissait pas dans la série, en réalité, il s’agit de Crawley et est joué par Shaun Scott. C’est précisément son inclusion dans le générique qui a révélé le mensonge du scénariste.

Qui est Crawley ? Le personnage venu à Disney+ apparaît pour la première fois dans les comics de Pleins feux sur Marvel # 28. Bien qu’il ait commencé comme membre de l’entourage de Moon Knight, servant d’informateur pour le Fist of Khonshu, il devient finalement l’assistant de Jake Lockley – l’un des alter ego de Marc Spector – le guidant à travers la pègre new-yorkaise. Apparemment, ce serait sa seule apparition dans la série et ce ne sera qu’un caméo.

