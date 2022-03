Moon Knight : L’anti-héros ténébreux bouscule le MCU – premières impressions

Sous la forme de Chevalier de la Lune se dresse un nouveau Série Disney+ prêt à lancer un tout nouvel anti-héros sombre Univers cinématographique Marvel présentera. Nous étions déjà autorisés à nous rencontrer à l’avance les quatre premiers d’un total de six épisodes regardez et dites-vous ci-dessous, sans spoiler bien sûr, pourquoi vous devriez absolument garder un œil sur le projet.

Une aventure surnaturelle

Est en fait Steven Grant un homme d’âge moyen quelconque qui mène une vie simple. Chaque matin, il se rend en voiture dans un musée de Londres, dans la boutique de cadeaux de laquelle il travaille. De plus, il devient clair à quel point il aime son travail, car il est lui-même un grand intérêt pour l’histoire possède. Cela l’aide à supporter les caprices de son patron, qui ne semble jamais vraiment content de lui. Cependant, il semble qu’il se passe quelque chose avec Steven pas bien du tout.

Il a problèmes de sommeil et il semble qu’il erre la nuit et qu’il ne se souvienne de rien le lendemain matin. Sans peur il s’attache au lit avec son pied droit et met un ruban adhésif sur la porte de l’appartement pour pouvoir vérifier s’il est somnambule. Il s’avère qu’un jour fatidique, sont ses préoccupations bien fondéescar après une panne de courant, il se réveille soudainement Dans les alpesoù il rencontre un mystérieux culte.

De plus, ils s’accumulent maintenant ses trous de mémoire et il ne sait pas ce qu’il faisait entre-temps. Après avoir d’abord cru à un mauvais rêve, Les événements se déroulent bientôt. Tant de choses peuvent être révélées sur l’histoire de « Moon Knight », qui joue magnifiquement avec ce mystère, en particulier dans les deux premiers épisodes. C’est très amusant et motivant surtout grâce à l’acteur principal Oscar Isaac continuer à regarder, car toutes sortes de demandes d’acteur lui sont faites.

L’idiot a-t-il repris le contrôle ?

Steven Grant n’est pas seul dans son corps, il le partage, sans le savoir d’abord, avec d’autres personnalitéssurtout que Mercenaire Marc Spector. Celui-ci est tout le contraire de Steve, plus craintif, un combattant dur à cuire qui suit son chemin. C’est aussi Marc qui lui-même peut se transformer en Moon Knight et veut utiliser ce pouvoir pour un but précis. Cela ne va pas sans heurts, cependant, car il n’arrête pas de chuchoter ancien dieu égyptien Khonshu dans l’oreille de notre personnage principal. Ici on devient complet nouveau coin mythologique intéressant construit au sein du MCU, qui jusqu’à présent est le principal tient debout sur ses deux pieds et sans beaucoup de références à d’autres histoires.

Steven pense qu’il devient fou. ©Marvel Studios/Disney

La divinité n’arrête pas de dire à Marc qu’il doit faire respecter son idée de la justice, qui est rarement sans effusion de sang. Mais non seulement le mercenaire endurci peut entendre Khonshu dans sa tête, mais aussi Steven, qui est complètement dépassé par toutes ces évolutions. Il arrive donc encore et encore que les personnalités lutte pour le contrôle du corps, ce qui donne lieu à des discussions parfois dramatiques, parfois drôles. Les miroirs et les surfaces réfléchissantes en particulier sont habilement utilisés par les fabricants ici, ce que « Moon Knight » unit style visuel très propre donne.

Le chef de la secte susmentionnée empêche Marc d’atteindre ses objectifs : Arthur Harrow. Ce personnage a déjà un lien avec l’anti-héros sombre dans le modèle de bande dessinée, mais les créateurs ont pris la liberté de réaliser le personnage quelques libertés. Ce n’est pas vraiment dérangeant, car avec Ethan Hawke un acteur charismatique a été choisi pour jouer le méchant joue magnifiquement nuancé et donne à son personnage plus de facettes que les autres méchants du MCU.

Arthur Harrow est le méchant de Moon Knight. ©Marvel Studios/Disney

Incidemment, Harrow l’a fait lui-même un lien spécial avec Khonshu, ajoutant une tension supplémentaire aux affrontements entre lui et Marc/Steven. L’adversaire est là moins une menace physique et plus une menace psychologique pour nos protagonistes, dont il appuie habilement sur les boutons pour atteindre ses objectifs. Bien sûr, beaucoup d’action est toujours garantie et elle se présente parfois étonnamment brutal et sombre pour les conditions MCUce qui est un changement bienvenu par rapport au ton plutôt bénin de la franchise.

Une nouvelle note sombre dans le MCU

En fait, il nous a été difficile de parler vraiment négativement de « Moon Knight » jusqu’à présent, car dans l’ensemble, la série le fait déjà dans ses quatre premiers épisodes. une impression ronde. Les aspects les plus faibles incluent le maintenant et alors humour un peu déplacé. Il y a quelques blagues en particulier qui sont trop longues. Sinon, cela le causera le bon rythme narratif faiblit entre-temps. De plus, les combats sont bien chorégraphiés et assez durs, mais même si le personnage principal doit être empalé, aucun sang ne coule. Ces scènes manquent de mordant.

Actuellement, cependant, les points forts l’emportent clairement sur les faiblesses, car la série sombre apporte enfin bouffée d’air frais dans l’univers cinématographique Marvel. Non seulement à travers son propre style visuel et sa protagoniste complexe, mais surtout à travers leurs idées parfois étonnamment folles, que nous ne voulons pas anticiper pour vous. Avec leur dernier projet, Marvel Studios élargit la mythologie de leur univers avec une nouvelle entrée prometteuse que vous devriez absolument essayer.

Moon Knight commence le 30 mars 2022 exclusif à Disney Plus.