Moon Knight introduira-t-il le loup-garou de nuit dans le MCU ?

Kevin Feige de Marvel a parlé régulièrement de la façon dont le MCU est sur le point de s’étendre dans des directions surprenantes au cours des prochaines années, que ce soit à partir de la fusion avec Fox permettant au Les quatre Fantastiques et X Men à intégrer dans le giron de Marvel ou à plonger dans certains des personnages les moins connus de son arsenal de bandes dessinées. Alors que nous avons vu une sitcom (WandaVision), reçoivent une comédie juridique (Elle-Hulk), et un peu d’horreur (Docteur Strange dans le multivers de la folie), on sait aussi qu’on va devenir tout mystique et surnaturel avec Oscar Isaac Chevalier de la lune, qui est actuellement en tournage à Budapest.

Chevalier de la lune est l’un des nombreux projets Marvel à venir bientôt, et pour le moment, c’est un mystère à quoi s’attendre, même après avoir vu Ethan Hawke dans des images fixes comme l’un des méchants et toujours pas vraiment en mesure de dire qui il est en jouant. C’est l’un de ces projets. Cependant, bien qu’il existe une galerie substantielle d’autres méchants potentiels qui pourraient apparaître dans la série, il y en a un que Kevin Smith a peut-être révélé être impliqué dans la série.

Selon Kevin Smith, parlant de son FatMan au-delà podcast, il a déjà essayé d’utiliser Werewolf by Night pour un pitch de Howard The Duck à Hulu, mais il a été fermé par Jeph Loeb, directeur de Marvel TV à l’époque, qui a déclaré que le personnage de Jack Russell était utilisé par la division cinéma . Pendant que Chevalier de la lune est une émission de télévision plutôt qu’un film, un certain nombre de choses suggèrent que Jack Russell pourrait faire ses débuts en MCU dans la série.

Smith a déclaré: « Il y a deux ans, lorsque nous avons annoncé: » Hé, nous allons faire Masters of the Universe! » ce qui est maintenant sur le point de se produire, nous avons également annoncé « Hé, nous allons faire Howard the Duck ! » à Hulu, tu te souviens de ça ? Pendant une minute brûlante, je travaillais sur Howard the Duck et avant Dave [Willis, Aqua Teen Hunger Force co-creator] impliqué, quand il n’y avait que moi, Jeph Loeb était comme ‘Hé mec, je pense que tu serais bon pour Howard le f–king Duck.’ J’ai contacté Walter Flanagan de Comic Book Men et lui ai dit que je vais essayer tous les personnages des années 70. Walt faisait des suggestions et Werewolf By Night était absolument sur la liste. »

« Dans ma tête, alors que je commençais à construire ma saison, je me disais : ‘Très bien. Épisode 5. Loup-garou de nuit.’ L’idée de notre histoire était qu’Howard était piégé ici et qu’il essayait d’obtenir des pages du Darkhold, ce qui lui permettrait d’y retourner. voulait faire, et c’est à ce moment-là qu’ils ont dit ‘Vous ne pouvez pas utiliser Werewolf by Night’, et j’ai demandé pourquoi.

Il y a environ deux ans, la rumeur disait que Marvel prévoyait d’amener son loup-garou dans le MCU, mais à l’époque, on ne savait pas comment cela se produirait. Avec Moon Knight faisant à l’origine ses débuts dans Werewolf by Night #32 en 1975, il ne serait pas difficile de voir Jack Russell apparaître dans la nouvelle série car ce serait un moyen assez facile de le présenter. Que ce soit le cas, nous en saurons plus dès que le tournage se poursuivra. le Chevalier de la lune la série devrait arriver sur Disney + l’année prochaine.

