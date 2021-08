Moon Knight: Fuite de la première image de héros

La série Chevalier de la lune est en plein tournage et de cette façon vous pouvez déjà accéder au contenu du programme mettant en vedette Oscar Isaac dans la peau de Marc Spectre, un ancien agent de la CIA et mercenaire qui est trahi et grâce au dieu égyptien de la lune devient l’avatar de la divinité Khonshu sur Terre, un héros qui tire ses pouvoirs du satellite naturel de la planète.

Une fuite de la production a permis à de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux d’accéder à une image du personnage avec son costume blanc et ses yeux dans le meilleur style Dead Pool. Bien que le calque ne soit pas présent sur la photo, certains pensent qu’il sera ajouté via CGI. Le héros a un look tout droit sorti des pages de papier !

Moon Knight révélé ?

Chevalier de la lune Il aura un look très similaire à son homologue des romans graphiques avec une tenue blanche et un tissu unique qui vous permet de voir le logo du personnage avec une certaine difficulté. Oscar Isaac fait ses débuts dans le Phase 4 de l’univers cinématographique Marvel, avec un rôle dont beaucoup est encore inconnu.

Disney+ est la plateforme de streaming où le héros fera ses débuts avec sa propre série. Les fans sont impatients de voir Isaac dans le rôle. L’acteur n’est pas étranger aux grandes franchises : il a travaillé dans Guerres des étoiles Quoi Poé Dameron et il était Apocalypse dans X-Men. Maintenant, vous avez la chance de jouer dans un projet avec votre nom en haut.

Dirigée par Mohamed Diab, Chevalier de la lune est l’histoire d’un héros complexe qui a un trouble de la personnalité dissociative qui montre différentes personnes prenant en charge le destin du puissant chevalier de la lune tout au long de sa carrière de justicier dans laquelle il combat inlassablement le crime. Intéressant!

Toujours pas abonné Disney+ pour voir le contenu exclusif de merveille? S’abonner dans ce lien. Qu’est-ce que tu attends?