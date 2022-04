Moon Knight et une révélation qui change tout

Disney+

L’épisode 4 de Moon Knight s’est terminé par une révélation incroyable qui change la série pour toujours. Marc Spector pourra-t-il relever ce nouveau défi ?

Le quatrième épisode de Chevalier de la Lune dans Disney+ était plein de surprises comme, par exemple, la discussion entre Steven Grant et Marc Spector, à propos de qui doit contrôler le corps qu’ils partagent après que Khonshu a été capturé et le costume de Chevalier de la Lune il n’est plus possible de les protéger. En fin de compte, la volonté de Steven l’emporte. Mais ce n’est pas la seule nouveauté.

Lors de l’épisode de Chevalier de la Lune Steven révèle à Layla, la femme de Marc, que l’ancien agent secret la protégeait de Khonshu, car le dieu égyptien de la Lune l’a déjà dans son viseur pour être son nouvel avatar sur Terre. Cette obligation incombait auparavant au méchant Arthur Harrow, puis à Spector.

Layla voit Arthur Harrow qui révèle un secret du passé : apparemment c’est son mari qui a tué son père, un archéologue qui avait un rêve devant lui, prouver au monde entier que les divinités égyptiennes étaient présentes aujourd’hui à travers leurs avatars humains. Cependant, ce souhait n’a abouti à rien une fois qu’il a été tué par un inconnu.

Un épisode étrange !

D’autre part le spectacle Disney+ montre comment Steven Grant trouve une tombe mystérieuse et grâce à ses connaissances reconnaît qui est le personnage historique qui s’y trouve : Alexandre le Grand et non seulement cela, mais il était aussi ce chef de l’antiquité le dernier « Voix d’Ammit » qui cherche inlassablement Arthur Harrow. Alors, Layla arrive pour confronter Marc à propos de la mort de son père.

Steven donne à Marc Spector la permission de contrôler le corps et Layla demande s’il est celui qui a tué son père. Son mari nie l’accusation, mais admet que c’est lui qui a porté le mercenaire qui a pris la vie de l’archéologue dans le passé. Layla pleure et les hommes de Harrow veulent arrêter Spector, qui se débat jusqu’à ce que le méchant lui tire une balle dans la poitrine. Alors les choses deviennent bizarres…

Marc Spector se réveille dans un hôpital psychiatrique fortement sous sédation où il regarde un film d’ Indiana Jones et Layla est également l’une des patientes là-bas. Essayer d’échapper à ça « prison » il rencontre Arthur Harrow qui est le professionnel en charge de son traitement. Mais Marc tente de le fuir de toutes ses forces, venant voir un mystérieux sarcophage dans lequel se trouvait Steven ! Ensemble, ils finissent par se croiser avec un hippopotame géant en tenue égyptienne. La révélation qui change tout ?

