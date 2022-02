Moon Knight est prêt à déchaîner le chaos dans une nouvelle bande-annonce

Disney+ a publié une nouvelle bande-annonce pour sa nouvelle série » Chevalier de la Lune », où il nous montre l’une des histoires les plus sanglantes de tout l’univers cinématographique Marvel. Protagonisée par oscar isaac, en tant qu’anti-héros, l’histoire suit un personnage aux prises avec un trouble dissociatif de l’identité, alors qu’il cherche à avoir une vie normale pendant que son homologue combat le crime la nuit. Le nouvel aperçu suit le thème sombre que la première bande-annonce montrait, contrairement aux productions de super-héros de merveillequi montrent généralement un côté plus drôle de leurs personnages.

» Chevalier de la Lune », Cela semble être un spectacle qui ne sera pas limité lorsqu’il s’agira d’adapter l’histoire de l’un des personnages les plus violents des bandes dessinées Marvel. La bande-annonce montre à nouveau le personnage d’Isaac, Marc Spector, un marine américain qui a reçu des capacités surnaturelles du dieu égyptien de la lune, Khonshu. Lorsqu’il est imprégné des pouvoirs de la lune, Marc devient un » chevalier de la lune », luttant contre les menaces surnaturelles tant que la lune brille.







La nouvelle bande-annonce donne également plus de temps à l’écran au Dr Arthur Harrow, joué par Ethan Hawke, qui sera apparemment le principal méchant de la série. Alors que le Dr Harrow est un personnage mineur dans les bandes dessinées, le méchant obtient une mise à niveau pour la série, car il contrôle apparemment un culte avec des dizaines d’adeptes et prendra sur lui de gâcher les plans de l’homologue de Marc Spector.

Bien qu’on ne sache pas encore ce qu’il aura « Chevalier de la Lune » Pour montrer aux téléspectateurs son intrigue, cette production peut être la ligne directrice qui aide les histoires UCM à commencer à avoir un contenu plus mature dans les futures séries et films Disney +. De plus, cette nouvelle production peut ouvrir un tout nouveau monde pour Marvel, car elle introduit des menaces surnaturelles qui se rapprochent de l’horreur, un thème qui n’a pas été autant abordé dans les histoires de Marvel.







Dans les bandes dessinées, Moon Knight a toujours été associé aux créatures de la nuit, avec sa première apparition dans un numéro de 1975 de »Loup-garou de nuit ». Disney + a également confirmé qu’ils préparaient un spécial Halloween pour »Loup-garou de nuit »avec Gaël Garcia en tant que protagoniste, amenant toutes sortes de créatures fantaisistes mettant en place les films Marvel pour devenir plus effrayants.

Moon Knight arrive sur Disney + le 30 mars. La série aura six épisodes publiés chaque semaine, tout comme »oeil de faucon » Oui »Le faucon et le soldat de l’hiver ».