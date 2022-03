Moon Knight Episode 2 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde – Spoilers, nombre total d’épisodes, où regarder

Beaucoup de gens recherchent la prochaine date de sortie de l’épisode 2 de Moon Knight, car le premier épisode de cette nouvelle émission a été diffusé aujourd’hui. Ils veulent tous savoir quand sortira le prochain épisode de cette nouvelle série car le public a adoré le premier épisode de Moon Knight. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 2 de Moon Knight, où diffuser cette nouvelle émission en ligne, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la première saison de cette nouvelle série, son intrigue, ses spoilers, ainsi que autres détails s’y rapportant. Découvrons-les tous sans plus tarder.

Moon Knight est une nouvelle série télévisée basée sur le personnage de Marvel Comics du même nom. Ce nouveau spectacle est créé par Jeremy Slater. Au cas où vous ne le sauriez pas, c’est la sixième série télévisée du Marvel Cinematic Universe (MCU) qui est produite par Marvel Studios et partage également la continuité avec les films de la franchise.

En août 2019, ce spectacle a été annoncé. Il fait partie de la quatrième phase du MCU. Le premier épisode de cette émission a été diffusé le 30 mars 2022, et tous les fans de Marvel l’ont regardé et ont apprécié cette nouvelle émission. Maintenant, ils recherchent tous la date de sortie de l’épisode 2 de Moon Knight. Eh bien, les nouveaux épisodes de cette émission seront diffusés selon le calendrier fixé et le calendrier complet est également mis à disposition.

Moon Knight Épisode 2 Date de sortie

La bonne nouvelle pour vous est que la prochaine date de sortie de l’épisode 2 de Moon Knight est connue et que vous n’aurez pas trop à attendre sa sortie. Selon le calendrier officiel de la saison en cours de cette série, la date de sortie de l’épisode 2 de Moon Knight est fixée au 6 avril 2022. Au cas où vous ne le sauriez pas, les nouveaux épisodes de cette série sortiront tous les mercredis.

Combien y aura-t-il d’épisodes dans Moon Knight ?

La première saison de cette émission sera composée de six épisodes. Il s’agit essentiellement d’une mini-série. C’est pourquoi vous n’obtenez que six épisodes dans sa première saison. Auparavant, il était prévu de faire Moon Knight avec le potentiel d’avoir plus de saisons, mais, plus tard, il a été qualifié de série limitée.

Où regarder Moon Knight?

Il est disponible pour regarder sur Disney + dans les pays utilisables. Vous pourrez le regarder sur Disney + Hotstar en Inde et dans d’autres régions où Hotstar est utilisable. Gardez à l’esprit que la disponibilité de cette émission en ligne sur ces plateformes dépendra de votre emplacement.

Liste de tous les épisodes de Moon Knight

Maintenant, il est temps de consulter la liste de tous les épisodes de la saison en cours de cette mini-série dans MCU.

Le problème du poisson rouge À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer

Les noms des épisodes restants seront bientôt mis à jour.

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez toutes les informations relatives à la dernière date de sortie de l’épisode 2 de Moon Knight dans diverses régions, la plate-forme de diffusion en continu de cette dernière série, ses spoilers et bien plus encore. Alors, attendez la semaine prochaine pour avoir ce nouvel épisode. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous sommes là pour vous aider de la meilleure façon possible.

