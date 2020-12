Moon Knight Disney + Détails de la série révélés par le patron du MCU, Oscar Isaac est-il confirmé?

Entre les studios Marvel qui sautent officiellement 2020 complètement sans une seule sortie et Warner Bros.décidant que l’ensemble de leur liste de films DC pour 2021 obtiendra une sortie simultanée sur HBO Max, beaucoup avaient peur que les films de phase IV de MCU se dirigent vers un destin similaire. Mais lors de la webémission de la Journée des investisseurs 2020 de Walt Disney Company, Kevin Feige a non seulement confirmé que toutes leurs fonctionnalités étaient toujours prévues pour la dernière date annoncée, mais a également donné une petite mise à jour passionnante sur les débuts très attendus du super-héros Marvel. Chevalier de la lune.

Marvel Studios a mis en place un calendrier chargé pour lui-même, non seulement pour 2021, mais les années suivantes, alors que Feige a donné un aperçu détaillé de tout ce qui est en cours, y compris des projets qui n’ont pas encore commencé la production. Mais un peu comme Mme Marvel, Chevalier de la lune est également actuellement en développement pour Disney + et il a été confirmé que la série sera dirigée par Mohamed Diab, le célèbre scénariste et réalisateur égyptien.

Moon Knight, une série originale sur un justicier complexe, arrive à #DisneyPlus 🌙 pic.twitter.com/DHzByQu4tP – Divertissement Marvel (@Marvel) 11 décembre 2020

Le personnage de Marc Spector, qui au clair de lune en tant que super-héros Moon Knight, est apparu pour la première fois dans l’édition d’août 1975 de la bande dessinée Loup-garou de nuit # 32 et partage de multiples similitudes avec Batman de DC Comics. Tous deux sont des millionnaires qui utilisent leur immense richesse pour fabriquer des gadgets qu’ils utilisent pour lutter furtivement contre le crime. Ils utilisent même des boomerangs similaires connus sous le nom de Moonrangs pour Moon Knight. La seule différence distinctive entre les deux est que Moon Knight a en fait des super-pouvoirs et souffre d’un trouble de la personnalité dissociative.

Il a déjà été confirmé que le super-héros et ses «identités multiples» feront partie de l’histoire.

« Le personnage Moon Knight est un justicier complexe qui souffre d’un trouble dissociatif de l’identité et ces multiples identités qui vivent en lui sont des personnages très distincts de la série. La toile de fond de notre histoire est une incroyable iconographie égyptienne. L’égyptologie est quelque chose qui a toujours fasciné le monde. , et nous allons puiser dans la manière amusante et audacieuse », lit le synopsis officiel de la série.

Si vous vous demandez quel sera le ton de la série car c’est la première fois que Marvel aborde le sujet sensible des troubles mentaux tout en mettant en vedette un personnage principal qui a un penchant pour la violence extrême, Kevin Feige a confirmé que Chevalier de la lune va être une histoire d’action-aventure comme « Indiana Jones ».

Ce qui n’a malheureusement pas été confirmé par Feige, c’est si les rumeurs volantes de Guerres des étoiles alun Oscar Isaac de signer pour jouer le rôle titulaire sont vrais ou non. Il y a quelques mois, Date limite avait rapporté que l’acteur était en pourparlers pour cimenter l’accord pour devenir Moon Knight de MCU, à commencer par la série Disney +, mais soit ils n’étaient que des rumeurs, soit Isaac est encore en train de peaufiner quelques détails de son association avec Marvel.

Donc, tout ce que nous savons à partir de maintenant de la série à venir, c’est qu’elle va se dérouler dans un passionnant « enfer d’un tour », avec un peu de chance avec Isaac jouant les différents alter ego de Marc Spector – que ce soit le chauffeur de taxi Jake Lockley ou le particulier, habillé en consultant tout blanc M. Knight. Mais comme la production ne fait que commencer et que Marvel a déjà une 2021 pleine de sorties programmées, nous pouvons espérer Chevalier de la lune pour obtenir une fenêtre de publication 2022. Cette nouvelle nous vient du page Twitter officielle de Disney.

