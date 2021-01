Moon Knight de Marvel fait appel à des réalisateurs synchroniques, le tournage commence ce printemps

Marvel Studios ‘ Chevalier de la lune La série aurait ajouté Justin Benson et Aaron Moorhead en tant que réalisateurs de la prochaine série Disney +. En outre, il a été rapporté que la production de la série débutera en mars. Benson et Moorhead rejoindront le réalisateur précédemment annoncé Mohamed Diab lorsque la production commencera. L’avènement de Skywalker la star Oscar Isaac assume le rôle principal dans Chevalier de la lune, ce qui vient d’être confirmé plus tôt cette semaine, grâce au directeur de la photographie Gregory Middleton. La nouvelle intervient alors que Marvel Studios se prépare à lancer sa première série Disney +, WandaVision, prochaine semaine.

Justin Benson et Aaron Moorhead sont surtout connus pour leurs films d’horreur de science-fiction L’infini et Synchronique. Benson et Moorhead réalisent Chevalier de la lune épisodes avec Mohamed Diab à partir d’un scénario de Umbrella Academy showrunner Jeremy Slater. On pense que la production débutera à Budapest en mars. Moorhead dit: « Je ne peux toujours pas me réveiller tout à fait de ce rêve que je suis en train de faire, que nous dirigeons Oscar Isaac dans une émission Marvel. Cela se passe vraiment. »

Quant aux détails de l’histoire pour Chevalier de la lune, aucun n’est disponible, ce qui n’est pas inhabituel pour Marvel Studios et leurs méthodes secrètes de travail en coulisse. Le studio fait de son mieux pour garder tout secret pour s’assurer que les fans de Marvel Cinematic Universe soient surpris lorsque l’émission sera diffusée sur Disney +. WandaVision est à seulement une semaine de ses débuts et on ne sait presque rien de ce qui se passera dans la série, à part les éléments classiques de la sitcom et un courant sous-jacent sombre. Paul Bettany a récemment révélé que la série ne craignait pas l’action à laquelle les fans de MCU se sont habitués.

Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a récemment déclaré que l’objectif de Chevalier de la lune est de «gagner les applaudissements et le fandom en livrant tout ce que nous venons de promettre». Il a poursuivi en disant: « Cela fait un moment que nous n’avons pas eu un héros d’action qui saute hors des bâtiments et se bat … La maladie mentale est un aspect unique du programme. » Dans les bandes dessinées, Marc Spector, alias Moon Knight, était un agent de la CIA devenu mercenaire, qui gagnait une tonne d’argent dans son travail. Il a gagné le genre de richesse que possède le personnage de DC, Bruce Wayne. Cependant, lors de son dernier travail de mercenaire au Caire, Spector a été laissé pour mort.

Marc Spector a pu se traîner à travers le désert jusqu’à ce qu’il atteigne Konshu, le dieu lunaire égyptien. De là, il a été ressuscité, bien que cela ait eu un prix élevé à payer. De retour chez lui à New York, le personnage apprend qu’il souffre de troubles de la personnalité multiples. En plus de la résurrection, Konshu a donné à Spector des capacités physiques accrues, ainsi que des visions prophétiques la nuit. On pense que le Chevalier de la lune La série Disney + racontera l’histoire d’origine de Spector, bien que cela n’ait pas encore été officiellement confirmé. Le Hollywood Reporter a été le premier à annoncer que Justin Benson et Aaron Moorhead sont attachés à la réalisation Chevalier de la lune.

Je n’arrive toujours pas à me réveiller de ce rêve que je suis en train de réaliser, celui de diriger Oscar Isaac dans une émission Marvel. Cela se passe vraiment. ‘Moon Knight’ de Marvel: les auteurs indépendants Justin Benson et Aaron Moorhead sont administrateurs (exclusifs) https://t.co/YEru8isE09 via @thr – Aaron Moorhead (@AaronMoorhead) 8 janvier 2021

Sujets: Moon Knight, Disney Plus, Streaming