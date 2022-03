Moon Knight Clip a le méchant d’Ethan Hawke démontrant ses pouvoirs mystérieux

Le dernier clip de la prochaine série Disney + de Marvel, Chevalier de la lune, a Ethan Hawke démontrant son ensemble particulier de compétences super puissantes. Dévoilé par la série’ compte Twitter officielles images sont la première indication de ce dont le méchant chef de culte de Hawke, Arthur Harrow, est capable, et cela devrait fournir à Moon Knight toutes sortes de chaos à gérer.

Le clip a Steven Grant et Layla El-Faouly, interprétés respectivement par Oscar Isaac et May Calamawy, en fuite d’Arthur Harrow et de ses hommes de main. Luttant pour riposter et s’échapper, Harrow décide de rendre les choses encore plus difficiles pour le couple en montrant son propre ensemble mystérieux de pouvoirs, ouvrant un portail violet brillant dans le sol d’où émerge un monstre. L’origine des pouvoirs de Harrow est en grande partie inconnue à l’heure actuelle, mais c’est la suggestion la plus forte à ce jour qu’ils seront intrinsèquement liés au même type de dieux et de monstres qui imprègnent Moon Knight de ses dons.

Arthur Harrow est l’un des personnages les plus obscurs à rejoindre l’univers cinématographique Marvel, ce qui est sans aucun doute ce qui a attiré Ethan Hawke vers le rôle en premier lieu. Créé par Alan Zelenetz et apparu pour la première fois en 1985 Chevalier de la lune # 2, Arthur Harrow est dépeint comme un scientifique de génie qui se lance dans des expériences contraires à l’éthique. Ne possédant aucune sorte de superpuissance dans les bandes dessinées, Harrow subira quelques changements pour ses débuts en direct dans Moon Knight, la série le présentant plutôt comme un dangereux fanatique religieux et chef de culte associé au dieu Ammit, qui croit que Moon Knight est le dernier obstacle qui l’empêche de sauver le monde.

Chevalier de la lune présentera au public l’un des personnages les plus uniques de l’univers cinématographique Marvel. Avec Oscar Isaac dans le rôle-titre, Chevalier de la lune commence comme le mercenaire Marc Spector, qui est laissé pour mort après une mission qui a mal tourné. Avant de succomber à son destin, Marc passe un pacte avec le dieu égyptien Knonshu, devenant porteur de ses pouvoirs sur Terre en échange de sa vie.

Chevalier de la lune présentera d’abord le personnage sous un nom et une identité différents, celui de Steven Grant. Employé d’une boutique de souvenirs aux manières douces souffrant de pannes d’électricité et de souvenirs d’une autre vie, Steven réalisera lentement son trouble dissociatif de l’identité (TDI), révélant son origine bizarre de mercenaire possédé par un Dieu.

Créé par Jeremy Slater pour le service de streaming Disney+, Chevalier de la lune est réalisé par Mohamed Diab, Justin Benson et Aaron Moorhead et met en vedette Ethan Hawke dans le rôle d’Arthur Harrow, le regretté Gaspard Ulliel dans le rôle d’Anton Mogart / Midnight Man et May Calamawy dans le rôle de Layla El-Faoul aux côtés d’Oscar Isaac dans le rôle de Steven Grant / Marc Spector AKA Chevalier de la Lune.

Chevalier de la lune est prévu pour la première sur Disney + le 30 mars 2022 et durera six épisodes se terminant le 4 mai dans le cadre de la phase quatre du MCU. Les premières réactions à Chevalier de la lune jusqu’à présent, ils ont été extrêmement positifs, promettant l’une des sorties MCU les meilleures et les plus inhabituelles à ce jour.





