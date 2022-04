Moon Knight cache des bandes dessinées gratuites dans chacun de ses épisodes

La nouvelle série »Moon Knight » de Marvel passe à un autre niveau avec les soi-disant »œufs de Pâques », car dans chacun de ses épisodes, elle met des codes QR en arrière-plan, qui, une fois scannés, donnent aux fans un Bande dessinée Moon Knight. Les fans avertis ont pu découvrir que les épisodes 1 et 2 contiennent ces codes, ce qui les redirige vers une page avec plusieurs bandes dessinées incluant le héros titulaire.

Jusqu’à présent, il semble qu’un code apparaîtra dans chaque épisode si les showrunners poursuivent cette tendance sur « Moon Knight ». Le premier code QR peut être vu sur le mur à gauche de la boîte du sarcophage lorsque Steven Grant parle à une fille du musée pendant l’épisode 1. Le deuxième code QR est visible dans l’épisode 2 lorsque Steven trouve le casier de stockage. Spector où le code est soigneusement placé à côté du numéro de casier.

Après avoir vu le premier code QR lors de l’épisode 1, les fans curieux ont décidé de scanner le code, réalisant qu’il fonctionnait réellement. Après avoir été scanné, le code renvoie à une page du site Web de Marvel qui héberge différentes bandes dessinées de Moon Knight qui ont inspiré la série Disney +. Les BD actuellement sur la page sont »Loup-garou de nuit #32 et #33 », mettant en vedette la première apparition de Moon Knight dans le monde Marvel

Cet œuf de Pâques est un excellent aperçu de ce que signifie Moon Knight pour l’univers Marvel, car plus tard Disney+ prévoit de sortir une série de »Werewolf by Night » pour l’automne 2022. L’histoire de la bande dessinée a un personnage de loup-garou, qui, bien qu’il ne semble pas apparaître dans »Moon Knight », parle de la grande influence qui est prenant la production de la série, car »Moon Knight » est actuellement l’histoire de Marvel avec les éléments les plus surnaturels.

Il sera très intéressant de voir quelles autres bandes dessinées seront ajoutées à cette page au fur et à mesure que le spectacle se poursuivra. En plaçant ces codes dans les épisodes, les créateurs de Moon Knight ajoutent un élément intrigant et divertissant qui donne aux fans un moyen unique de spéculer sur la direction que prend la série.