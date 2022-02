Moon Knight apportera « un nouveau niveau de brutalité » au MCU

Chevalier de la Lune est sur le point d’avoir un très grand impact sur le MCU lorsque la série limitée en six parties fera ses débuts sur Disney + le mois prochain, car non seulement la série offrira une dose d’action sombre et surnaturelle à la franchise, mais selon Kevin Feige mettra également les niveaux de brutalité à la limite TV-14. Alors que le MCU a eu ses moments difficiles et est jonché de scènes de combat, cela ressemble au Chevalier de la Lune va vraiment voir la franchise grandir et exploiter une liberté retrouvée sur Disney +.

Chevalier de la Lune est le premier d’une série de personnages plus sombres à venir introduits dans le MCU au cours des prochaines années. Avec Loup-garou de nuit et Lame, Chevalier de la Lune a des éléments surnaturels et est imprégné de mythologie qui n’a jusqu’à présent été évoquée que dans la franchise Marvel. Oscar Isaac dirige le casting dans le rôle-titre en tant que justicier qui souffre d’un trouble du sommeil, a de multiples personnalités et est lié au dieu égyptien de la lune Khonshu. La série présente également Ethan Hawke en tant qu’antagoniste principal Arthur Harrow avec Lucy Thackeray, May Calamawy et Gaspard Ulliel dans l’un de ses derniers rôles enregistrés avant sa triste mort dans un accident de ski.

FILM VIDÉO DU JOUR

Discuter Chevalier de la Lune dans le dernier numéro du magazine Empire, Kevin Feige a clairement indiqué que la manière ultra-violente dont Moon Knight envoie ses ennemis dans les bandes dessinées ne sera pas édulcorée pour ses débuts à Disney +. C’est un signe que les choses changent dans le MCU, avec des changements de ton à venir qui vont bousculer la franchise. Il a dit:

« Il est brutal. Cela a été amusant de travailler avec Disney + et de voir les limites de ce que nous sommes capables de faire. Il y a des instants [in the series] quand Moon Knight se lamente sur un autre personnage, et c’est fort et brutal, et la réaction instinctive est: « Nous allons nous retirer, n’est-ce pas? » Non. Nous ne reculons pas. Il y a un changement de ton. C’est une chose différente. C’est Chevalier de la Lune.”

Moon Knight changera ce qui est possible dans le MCU et configurera les futurs personnages sombres





Studios Marvel

Pour le moment WandaVision créé sur Disney +, il était clair que le style de narration cinématographique quelque peu défini du MCU n’allait pas être exactement le même en ce qui concerne leur sortie TV. Disney + a permis de nombreuses expérimentations en termes de longueur, de format et de ton, y compris la combinaison de la sitcom et de l’action Marvel totale de Wandavision et la prochaine comédie juridique de Elle-Hulk. Avec les commentaires de Feige, la plate-forme permet clairement à Marvel Studios d’explorer également pleinement les limites de la violence brutale qu’ils peuvent décrire dans leurs histoires.





On a toujours cru qu’en ce qui concerne les films de bandes dessinées, Marvel Studios propose des films d’action flamboyants et aux couleurs vives, avec de grandes explosions et beaucoup d’humour, tandis que les films de Warner Bros. DC ont produit des films sombres, maussades et violents qui poussent les limites du système de notation. Avec Chevalier de la Luneil semble que le MCU soit sur le point d’approcher le même territoire que Batman a souvent parcouru. Avec le MCU qui devrait bientôt accueillir Dead Pool dans toute sa gloire classée R, il est clair que Marvel Studios ouvre la voie à son contenu plus orienté vers les adultes avec des goûts de Chevalier de la Luneet il sera intéressant de voir comment l’émission sera reçue lors de sa première le 30 mars.





Minions: The Rise of Gru s’apprête à battre deux records uniques du Super Bowl Minions: Rise of Gru devait initialement sortir en 2020, mais les retards pandémiques verront le film battre des records du Super Bowl.

Lire la suite





A propos de l’auteur