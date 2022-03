Moon Kinght : memes et réactions pour la première de la série Marvel sur Disney+

Disney+

Une nouvelle série du MCU est arrivée sur la plateforme, étant la première de l’année, et les fans l’ont vécue à travers les réseaux sociaux. Connaissez leurs réactions et voyez les mèmes qu’ils ont laissés !

Moon Kinght : mèmes et réactions à la première de la série Marvel sur Disney+.

2022 a démarré pour le Univers cinématographique Marvel à partir de ce mercredi avec la première de Chevalier de la lunela nouvelle série originale du service de streaming Disney+. Créée par Jeremy Slater et interprétée par Oscar Isaac, la première adaptation du personnage de Doug Moench et Don Perlín est arrivée, promettant un contenu qui sera différent dans la franchise. Voyez comment les fans l’ont vécu!

« Lorsque Steven Grant, un employé de boutique de cadeaux aux manières douces, souffre de pannes d’électricité et de flashbacks vers une autre vie, il découvre qu’il souffre d’un trouble dissociatif de l’identité et partage un corps avec le mercenaire Marc Spector. Alors que les ennemis de Steven/Marc convergent vers eux, ils doivent naviguer dans leur identités complexes alors qu’ils plongent dans un mystère mortel parmi les puissants dieux d’Égypte »a avancé son synopsis officiel.

Dès le début du premier chapitre de Disney+ nous avons observé que Steven il se retrouve face à une autre personnalité qui l’a éloigné de son quotidien, donc cela lui est complètement préjudiciable, bien qu’il ne sache pas exactement ce qui se passe. Dans des moments extrêmes, il perd connaissance et se réveille en commettant des actes qu’il n’avait pas imaginés, tout en entendant une voix étrange dans sa tête qui l’insulte.

Cette situation le conduit dans un village européen avec des cultistes dirigés par Arthur Harrow, joué par Ethan Hawke, qui fait partie d’un rituel qui implique un tatouage sur son bras d’une balance pour savoir qui vit et qui ne vit pas. À la fin, Steve il est poursuivi par une bête dans le musée et rencontre à nouveau son autre personnalité, qui le transforme en Chevalier de la lune être sauvé.

Dans l’avant-première, on a beaucoup parlé de ce super-héros, non seulement parce que c’était sa première apparition dans le MCU, mais à cause de son histoire et des notes de terreur que l’intrigue montre. Comme d’habitude, les fans ont fait du titre de la série une tendance sur les réseaux sociaux, principalement sur Twitter, où les internautes ont laissé leurs réactions et des mèmes amusants. Découvrez-les ici !

