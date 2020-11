Monuments éclairés d’arcs-en-ciel pour la solidarité LGBT

Le Palais de la Culture est illuminé de couleurs arc-en-ciel dans un geste de solidarité avec la communauté LGBT de Varsovie (Maciej Luczniewski / NurPhoto via Getty)

Des villes de Pologne ont illuminé des bâtiments aux couleurs de l’arc-en-ciel dans un puissant témoignage de solidarité avec la communauté LGBT + assiégée du pays.

Certaines parties de la Pologne sont devenues des endroits difficiles et peu accueillants pour les personnes LGBT + ces dernières années, un tiers du pays se déclarant «zones franches LGBT» en février.

Le président Andrzej Duda a ensuite obtenu sa réélection en juillet après avoir pris pour cible à plusieurs reprises la communauté LGBT + au cours de sa campagne.

Maintenant, Varsovie, Gdansk, Cracovie, Poznan, Wroclaw et d’autres petites villes ont illuminé certains de leurs bâtiments aux couleurs de l’arc-en-ciel pour montrer leur solidarité avec la communauté LGBT +, . rapports.

À Varsovie, le Palais de la Culture a été illuminé aux couleurs de l’arc-en-ciel sur ordre du maire libéral Rafal Trzaskowski.

Trzaskowski a été confronté à la réaction des Polonais conservateurs lorsqu’il a signé une charte LGBT +, qui s’engageait à introduire l’éducation LGBT + dans les écoles de Varsovie et s’est engagé à créer un refuge pour les personnes LGBT + sans-abri.

Cependant, les militants ont critiqué le maire et, si beaucoup ont salué la décision d’illuminer les bâtiments aux couleurs de l’arc-en-ciel, d’autres ont exhorté les dirigeants à faire quelque chose de tangible pour la communauté LGBT +.

Les militants LGBT + en Pologne exhortent les responsables à apporter des changements tangibles pour améliorer la vie des homosexuels.

«C’est évidemment un geste symbolique et nous nous en félicitons quand il vient des maires des petites villes et des petites villes», a déclaré Hubert Sobecki, un activiste de Love Does Not Exclude. ..

«Nous attendons plus de quelqu’un qui… s’est engagé à faire quelque chose de tangible pour la communauté», a-t-il ajouté, critiquant le fait qu’il n’y ait eu «absolument aucune action de la municipalité» depuis que le maire a signé la charte LGBT +.

Pendant ce temps, l’activiste Bartosz Staszewski a déclaré que la décision d’illuminer un pont sur la Vistule à Varsovie lui rappelait une personne trans décédée par suicide sur le site.

«J’ai des associations terriblement mauvaises alors que maintenant les mêmes ponts sont simplement éclairés par un arc-en-ciel et qu’il ne se passera plus rien à Varsovie», a-t-il déclaré.

De nombreuses personnes LGBT + en Pologne ont déclaré ne pas se sentir en sécurité et mal accueillies dans leur pays d’origine ces derniers mois, alors que le sentiment anti-LGBT + est en hausse.

Cela a été exacerbé lorsque Duda a été réélu après avoir renforcé sa campagne en s’attaquant au mariage homosexuel, à l’adoption et à «l’idéologie» gay.