Montrez-moi la suite ! ‘Jerry Maguire’ et 5 autres films pour lesquels nous avons des idées de suites

Alors que la saison des films d’été commence et que les gens commencent à retourner au cinéma, nous pensons à nos franchises de films préférées, passées, présentes et futures. Donc, toute cette semaine, AUJOURD’HUI célèbre les suites – la suite d’une franchise bien-aimée que vous avez peut-être oubliée, la suite qui est devenue un classique culte, les suites à venir que nous avons hâte de regarder et les suites que nous souhaitons avoir été faites.

Nous ne sommes qu’à mi-juillet, mais la saison estivale des films a déjà été remplie de séquelles. Au cours des dernières semaines seulement, les cinémas ont accueilli la sortie de « F9 », le dernier film de la franchise « Fast & Furious »; « Le bébé patron : entreprise familiale » ; et « La purge pour toujours ». D’autres suites suivront dans les mois à venir, d’un nouveau film de James Bond au suivi tant attendu de « Top Gun ».

Mais Hollywood ne peut jamais avoir trop de séquelles. Du moins, c’était ce que nous pensions lorsque nous avons proposé ces six idées de suites aux favoris des fans, de « Pulp Fiction » à « Ferris Bueller’s Day Off ».

Alors asseyez-vous, détendez-vous et laissez-nous faire nos emplacements.

‘Pulp Fiction 2 : Jules parcourt la Terre’

Convaincu que ce qui s’est passé dans l’appartement avec Big Kahuna Burger Brett et Flock of Seagulls était un acte de Dieu, un désormais dévot Jules Winnfield a quitté la vie criminelle et s’est lancé dans sa quête pour parcourir la Terre, comme Caine dans « Kung Fu . » Mais lorsqu’une sombre figure de son passé réapparaît, Jules est une fois de plus contraint d’affronter la tyrannie des hommes maléfiques et de décider s’il faut choisir la voie de la droiture…

Slogan de l’affiche : Il essayait vraiment d’être le berger. C’est fini maintenant.

-Phil Caulfield

‘Jerry Maguire 2’

Montrez-moi le… Bitcoin ? Tom Cruise a eu un éveil de la conscience dans l’original « Jerry Maguire » et a semblé obtenir le bonheur pour toujours après qu’il ait cherché. Mais un quart de siècle plus tard, le monde a changé. Les athlètes gagnent encore plus d’argent et recherchent des recommandations, tandis que les médias sociaux permettent aux fans de suivre chacun de leurs mouvements. Comment Jerry naviguerait-il dans ce nouveau monde ? Rod Tidwell le pousserait-il toujours à faire de son mieux ? Dorothy voudrait-elle toujours être inspirée ? Et qu’en est-il de Ray, l’adorable petit-fils de Dorothy qui aurait grandi maintenant ? Peut-être qu’il s’est lancé en affaires avec Jerry et qu’il s’est égaré, Jerry devant lui montrer ce qui compte vraiment dans la vie. Les possibilités ici nous ont au bonjour.

-Drew Weisholtz

‘À l’envers 2’

Je ne suis pas le plus grand fan de films d’animation, mais « Inside Out » – que j’ai vu et pleuré plusieurs fois – m’a facilement fait apprécier encore plus Pixar et l’animation. En tant qu’enfant unique moi-même, j’ai raconté à Riley et à sa relation adorable et étroite avec ses parents. Pixar a fait un travail formidable en décrivant la santé mentale et le fonctionnement interne de l’esprit d’une personne d’une manière que les enfants et les adultes pouvaient non seulement comprendre, mais aussi apprécier. À la toute fin du film, Pixar a taquiné les téléspectateurs avec un peu de préfiguration des obsessions des jeunes amours et des groupes de garçons dans l’avenir de Riley. Une suite qui implique exactement cela – et plus des luttes qui accompagnent la vie d’adolescent (lycée, applications universitaires, groupes d’amis toxiques, puberté) – est quelque chose que j’aimerais voir dans un « Inside Out 2 ».

-Ananya Panchal

‘Ferris Bueller’s Day Off 2’

Autrefois le gamin le plus cool de son lycée – diable, dans n’importe quel lycée – et si Ferris Bueller avait grandi pour devenir un carré total ? Et s’il avait un fils aussi intrigant que lui ? Et peut-être apprend-il qu’il est important de garder cet adorable enfant en chacun de nous ? Est-ce un étirement ? Bien sûr, mais c’est un peu exagéré de penser que Ferris aurait pu faire toutes ces choses qu’il a faites avec Sloane et Cameron lorsqu’ils ont arrêté l’école, mais ils ont en quelque sorte pris environ un an de plaisir avant que le soleil ne se couche.

-Drew Weisholtz

‘Spaceballs 2’

Depuis la fin des années 1990, il y a eu deux trilogies « Star Wars » et quelques films et émissions de télévision dérivés. En d’autres termes, Mel Brooks a beaucoup de matériel avec lequel travailler s’il voulait maintenant créer un nouveau film « Spaceballs ». Certes, les pertes d’acteurs originaux comme John Candy, Joan Rivers et Dick Van Patten seraient profondément ressenties. Pourtant, il serait amusant de voir comment Brooks parodierait des personnages et des histoires récents de l’univers « Star Wars ». Peut-être que Lone Starr (Bill Pullman) sort de l’isolement pour former le prochain héros des « Spaceballs ». Ou peut-être avons-nous une histoire d’origine sur Dark Helmet de Rick Moranis (déjà abordée dans une série animée il y a plus de 10 ans). Plus que tout, je veux juste voir une version moderne des gags classiques de «Spaceballs» comme le méchant qui avance rapidement dans son propre film (bien que cette fois sur un service de streaming, pas sur VHS). Quelle que soit la prémisse, si « Spaceballs 2 » se produisait réellement, j’achèterais des billets à une vitesse ridicule.

-Shane Lou

‘Romy et Michele’s High School Reunion 2’

Une réunion d’une réunion? Romy et Michele ont montré comment les étrangers pouvaient éventuellement trouver leur place. Mais tant d’années plus tard, peut-être qu’ils vont à une autre réunion et peut-être qu’ils sont devenus trop gros pour leurs culottes. Peut-être qu’ils ont besoin d’aider Christie à changer de vie. Peut-être que nous rencontrons quelqu’un d’autre qui a obtenu son diplôme avec eux. Peut-être que nous commençons à noter quelques idées sur les post-it qu’ils prétendaient avoir inventés.

« Je pense que cela fait assez longtemps qu’il pourrait y avoir des rebondissements vraiment fascinants », a déclaré Julia Campbell, qui a joué Christie dans « Romy and Michele’s High School Reunion », a déclaré AUJOURD’HUI plus tôt cette année lorsqu’on lui a posé des questions sur la possibilité d’un autre film.

« Je pense que cela pourrait être fantastique », a-t-elle ajouté.

-Drew Weisholtz

