Montez de niveau rapidement dans Diablo 4 : c’est ainsi que vous collectez des points d’expérience

qui dans Diablo 4 gagnez rapidement des points d’expérience et ainsi niveau rapide peut utiliser quelques petites astuces qui vous aideront non seulement dans la bêta ouverte, mais aussi dans le jeu fini. Comme tu le feras en un rien de temps le niveau maximal atteint, nous vous le disons dans ce guide détaillé plein de trucs et astuces.

Diablo 4 : Mise à niveau rapide simplifiée, ces astuces sont là

OMS Montez de niveau rapidement dans Diablo 4 devrait être flexible au mieux. Alors certains peuvent-ils affixes légendaires faire une grande différence dans la vitesse à laquelle vous nivelez, alors n’hésitez pas à échanger vos compétences pour quelques niveaux. Nous vous dirons comment faire cela dans le guide Distribution et réaffectation des points de compétence dans Diablo 4.

Montez de niveau rapidement : équipez-vous des meilleurs objets

Cela devrait aller de soi, mais qui Gagnez de l’XP sans perdre beaucoup de temps Si vous le souhaitez, vous devez tuer beaucoup de monstres très rapidement et c’est plus facile si vous le meilleur équipement porte. Vérifiez donc régulièrement votre inventaire pour vérifier les nouveaux drops, la courte pause est généralement justifiable.

Orientez-vous avec des armes dans les premiers niveaux principalement sur le DPS c’est-à-dire les dégâts que vous infligez en moyenne par seconde.

c’est-à-dire les dégâts que vous infligez en moyenne par seconde. Il est avantageux que les bagues et les amulettes Bonus de dégâts sous forme d’affixe ont.

ont. les bottes devraient vitesse de déplacement supplémentaire rendre possible.

rendre possible. Orientez les affixes vers les vôtres construire. Par exemple, les combattants de mêlée devraient compter sur les dégâts supplémentaires infligés aux ennemis proches.

© Blizzard Entertainment, Inc.

Montez de niveau rapidement : partez à la chasse ensemble

Gentiment, « Diablo 4 » s’en va très généreusement expérience de groupe euh, c’est pourquoi il vous est possible d’obtenir de l’XP dans une zone entière même si vos partenaires sont loin. Nous vous recommandons donc d’utiliser le nombre maximum de joueurs de 4 pour aller dans une zone et y courir dans différentes directions pour chasser des monstres.

Vous trouverez ci-dessous une liste des activités que vous pouvez faire dans le jeu de rôle d’action le plus de points d’expérience apporter Vous verrez que trancher les ennemis est toujours le plus efficace, bien plus loin sur la ligne terminer des donjons celui qui ne vous apporte vraiment quelque chose qu’avec une quête associée.

Dans un groupe de 4 joueurs courir dans différentes directions et tuer des monstres.

courir dans différentes directions et tuer des monstres. Événements du monde ouvert que vous pouvez reconnaître par la bordure rouge sur la carte ou la mini-carte.

que vous pouvez reconnaître par la bordure rouge sur la carte ou la mini-carte. Complété Quêtes et quêtes annexes vous pouvez simplement ignorer les textes de quête pour gagner du temps.

vous pouvez simplement ignorer les textes de quête pour gagner du temps. donjons gagnez également de l’XP, mais pas autant que les activités ci-dessus.

Montez de niveau rapidement : utilise des élixirs

dès que tu niveau 10 atteint, vous cherchez la ville Kyovashad et terminez la quête Amélioration des potions de soinpar lequel le alchimiste est déverrouillé. Avec ces revendeurs, vous pouvez élixirs peuvent être faites, qui vous accordent différents bonus. Les sept élixirs qui vous sont disponibles au début en ont un 30 minutes de bonus de 5 % à l’XP.

Afin de vaincre rapidement et efficacement les ennemis tout en partant du bonus de points d’expérience il est logique de bénéficier Élixirs de pointe de fer ou Élixirs d’attaque à produire et ayez toujours quelques exemplaires dans votre inventaire. Ainsi, vous montez de niveau beaucoup plus rapidement et vous pouvez vous attendre au niveau maximum après seulement quelques heures de jeu.

© Blizzard Entertainment, Inc.

Montez de niveau rapidement : ces trucs et astuces vous feront gagner du temps

Notez les conseils mentionnés ci-dessus et vous pouvez monter de niveau assez rapidement dans Diablo 4, mais vous pouvez le faire un peu plus rapidement. Ci-dessous nous vous présentons une autre liste trucs et astuces utiles. Respectez-les du mieux que vous pouvez et vous constaterez que vous obtiendrez XP un peu plus rapidement que d’habitude.

Repose sur dégâts de groupe si vous voyagez en groupe.

si vous voyagez en groupe. Vous approchez des joueurs inconnus +5 % d’expérience .

. Rapprochez-vous des membres du groupe +10 % d’expérience ce qui est particulièrement intéressant dans les donjons avec la quête associée.

ce qui est particulièrement intéressant dans les donjons avec la quête associée. Plus la difficulté est élevée, plus l’expérience gagnée est élevée : Comment changer la difficulté dans Diablo 4 ? Niveaux mondiaux expliqués .

. Monstre au-dessus de votre propre niveau accorder beaucoup plus d’expérience.

accorder beaucoup plus d’expérience. adversaires d’élite accorde beaucoup plus d’expérience que les ennemis normaux.

accorde beaucoup plus d’expérience que les ennemis normaux. Monstre en dessous de votre propre niveau signifie moins d’XP. Si une zone ne contient que des monstres de bas niveau, passez à autre chose.