Montez avec le premier lancement de Virgin Galactic depuis Spaceport America dans cette superbe vidéo

Une vidéo dramatique nous permet de voler sur le dernier vol spatial de Virgin Galactic, qui a eu lieu au cours du week-end.

L’unité VSS SpaceShipDeux véhicule suborbital a atteint son troisième vol vers la dernière frontière samedi matin (22 mai), une mission test qui a été la première à décoller du centre commercial de Virgin Galactic, Spaceport America au Nouveau-Mexique.

Plus tard dans la journée, la société a publié une vidéo présentant les moments forts du vol capturés par des caméras sur Unity, sur son avion porteur VMS Eve et au sol. Par exemple, il y a des images de près de Unity se séparant d’Eve et tirant son moteur de fusée embarqué, qui propulse le véhicule ailé dans l’espace suborbitaire.

Cette capture d’écran d’une vidéo de Virgin Galactic montre le véhicule VSS Unity de la société allumant son moteur-fusée lors de son troisième vol d’essai dans l’espace suborbital, le 22 mai 2021. (Crédit d’image: Virgin Galactic)

Nous avons également l’occasion de voir de superbes photos de notre planète natale contre la noirceur de l’espace – et d’entendre la réaction des pilotes vétérans CJ Sturckow et Dave Mackay alors qu’ils appréhendent tout.

« Wow, regardez cette vue », dit l’un d’eux dans la vidéo.

«Magnifique», répond l’autre.

La vidéo de 2,5 minutes montre également l’atterrissage de la piste d’Unity à Spaceport America, qui a été célébré par une foule enthousiaste comprenant le fondateur du milliardaire Virgin Group, Richard Branson.

Les deux premiers vols spatiaux d’Unity ont eu lieu en Décembre 2018 et Février 2019 . Ces deux missions de test ont décollé de Mojave Air and Space Port dans le sud-est de la Californie, près du siège de la filiale de fabrication de Virgin Galactic, The Spaceship Company.

La vue de l’avion spatial VSS Unity de Virgin Galactic lors de son troisième vol spatial avec équipage, qui a eu lieu le 22 mai 2021. (Crédit d’image: Virgin Galactic)

Unity effectuera probablement plusieurs autres vols d’essai depuis Spaceport America. Si tout se passe bien, l’avion spatial à six passagers pourrait commencer à voler avec des clients payants au début de l’année prochaine, Les représentants de Virgin Galactic ont déclaré récemment .

Vierge Galactique n’est pas la seule entreprise de l’industrie du tourisme spatial suborbitaire. Blue Origin de Jeff Bezos poursuit des objectifs similaires, et son véhicule autonome New Shepard devrait faire voler son premier client le 20 juillet. vente aux enchères de sièges c’était jusqu’à 2,8 millions de dollars cet après-midi (24 mai).

On ne sait pas combien Blue Origin facturera normalement pour un trajet New Shepard. Virgin Galactic a récemment vendu des billets pour 250 000 € chacun, et plus de 600 personnes ont réservé un siège à ce jour, selon la société.