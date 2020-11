Montel Williams adresse à nouveau sa précédente histoire d’amour avec Kamala Harris

Ils étaient ensemble depuis peu de temps il y a deux décennies.

Bien que ce ne soit pas une nouvelle information selon laquelle la vice-présidente élue Kamala Harris a une fois datée de l’ancien animateur de talk-show Montel Williams, Internet est entré en tension après que leur relation antérieure soit redevenue virale. C’était il y a près de deux décennies, lorsque les deux hommes étaient ensemble, et maintenant que Harris et sa famille se préparent pour les quatre prochaines années dans l’arène politique, les gens ont évoqué son passé. C’est quelque chose que Williams a abordé en août 2019. « @KamalaHarris et moi sommes sortis brièvement il y a environ 20 ans quand nous étions tous les deux célibataires », a tweeté Montel Williams l’année dernière. « Et alors? J’ai beaucoup de respect pour le sénateur Harris. Je dois me demander si les mêmes histoires sur son histoire de rencontres auraient été écrites si elle était un candidat masculin? » Après que leur passé ait circulé cette semaine, Williams a republié son message avec une réflexion supplémentaire. « Ce n’est pas nouveau et ce ne sont pas des nouvelles. Je me concentre sur quelque chose qui compte vraiment – ramener à la maison une Marine de 29 ans, @freetrevorreed. Si vous voulez aider, suivez @freetrevorreed », a déclaré Williams. Pour ceux qui ne connaissent pas l’initiative Trevor Reed, Reed est un militaire qui a été arrêté alors qu’il rendait visite à sa petite amie en Russie. Il y est incarcéré depuis août 2019. Découvrez les tweets de Montel Williams ci-dessous.