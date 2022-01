PREMIÈRES

La série comptera six épisodes et une histoire modernisée aux saveurs d’amour et de vengeance. De Spoiler nous vous disons tous les détails.

William Levy Il fait partie des acteurs du moment qui ne cesse de surprendre ses followers après sa participation à ‘Café avec Arona à femme’ et sa séparation d’avec sa femme, Elizabeth Gutierrez après 19 ans de mariage.

Maintenant la nouveauté c’est qu’après son succès dans le roman qui est dans le top 10 des Netflix, l’acteur de 41 ans s’apprête à incarner Alejandro Montecristo, le personnage du classique de Dumas de 1846. A travers ses réseaux sociaux, il annonce le nouveau projet qu’il a en tête :

« Bisous à tous. Toujours reconnaissant pour tout ton amour. Je les aime. Et j’envoie un câlin aux frères. bientôt #alejandromontecristo”, a-t-il souligné dans une publication devant tous ses followers.

Dans une autre des publications, l’acteur cubain a indiqué : « Heureux de pouvoir enfin partager notre prochain projet avec vous. Appelé « MONTECRISTO » je peux vous dire que cela me procure une grande joie de pouvoir interpréter le personnage d’Edmundo Dantes (Alejandro Montecristo) étant donné qu’il est l’un de mes personnages préférés, une histoire que j’aime depuis que je suis petit »

« Nous sommes en conversation depuis que j’enregistre « Café con Aroma de Mujer » en Colombie. Aujourd’hui, Dieu merci, je peux vous dire que je serai bientôt en Espagne en train d’enregistrer pour vous « MONTECRISTO « je vous aime tous !!! », il ajouta.

De quoi parle ‘Monte Cristo’ ?

‘Montre-Cristo’ Il sera tourné à La Havane, Miami et Madrid. La production sera réalisée par William Lévy Divertissement, le nouveau producteur de l’acteur cubain avec Pantaya, le service de streaming premium pour les films et séries en espagnol et la société espagnole Secuoya Studios.

La société de production de Levy a déjà produit des titres tels que « Tuer Saraï » et comédie « Les dernières vierges canadiennes ». À l’époque, Prélèvement Il a été appelé par Hollywood mais a été très déçu : « Ils m’ont dit que j’étais trop blond pour être latino, trop latino pour être américain. Oui, il y a plus d’opportunités, mais elles sont pour ceux qui ont une apparence qui répond aux stéréotypes existants », a déclaré Levy dans une interview avec EFE en août 2020.

Combien d’épisodes aura ‘Monte Cristo’ ?

« Monte Cristo » est un thriller dramatique en six parties, qui sera adapté par la scénariste Lidia Fraga (Criminal Method) et Jacobo Díaz (Criminal Method). La direction sera confiée à Alberto Ruiz-Rojo, (Templanza, Caronte). L’histoire sera développée par David Martínez, (Secuoya Studios) et Sergio Pizzolante. Levy et son partenaire Jeff Goldberg seront les producteurs exécutifs.

Où peut-on voir ‘Monte Cristo’ ?

Bien que nous aimerions voir la série sur Netflix, Amazon Prime Video ou HBO Max, « Monte Cristo » Il sortira sur la plateforme de streaming Pantaya, qui propose des histoires en espagnol sous forme de films et de séries, pour l’instant uniquement aux États-Unis et à Porto Rico.

À quoi ressemblera le personnage de William Levy ?

William Levy Il sera à la tête d’une entreprise et sera un milliardaire qui suscitera l’intrigue de son entourage. Le personnage aura également Fernando Álvarez Mondego comme principal ennemi, un aristocrate espagnol dont le but est de reprendre l’entreprise.

En dialogue avec Deadline, l’acteur a commenté : « Dès mon plus jeune âge, j’ai été fasciné par « Le Comte de Monte Cristo ». C’est un personnage énigmatique animé par la vengeance et la justice. Ce sont des thèmes universels qui sont également pertinents aujourd’hui. Je suis heureuse de participer à la présentation de ce roman d’une manière que je n’ai pas encore faite.

