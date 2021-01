Montblanc Summit Lite: la nouvelle smartwatch de luxe a Wear OS, NFC et dépasse les 800 euros de prix

La marque de montres de luxe Montblanc revient sur le marché de la smartwatch, cette fois avec une version Lite de la gamme Montblanc Sumit. Et Lite en a plutôt peu, car si ce nom de famille est généralement associé à des appareils moins chers, la vérité est que cela Montblanc Summit Lite il a un prix supérieur à 800 euros.

Le motif? Entre autres, vos matériaux. Le Summit Lite a un boîtier en aluminium recyclé et acier inoxydable. À l’intérieur, on retrouve le processeur Snapdragon Wear 3100 (curieux que ce ne soit pas le Wear 4100, qui est le plus récent) et Wear OS, le système d’exploitation des smartwatches de Google. Une fois les présentations faites, apprenons à mieux le connaître

Fiche technique Montblanc Summit Lite

MONTBLANC SUMMIT LITE DIMENSIONS 43 x 43 x 12,8 mm ÉCRAN AMOLED 1,19 pouces

Résolution 390 x 390 pixels

Des lunettes de gorille PROCESSEUR Snapdragon Wear 3100 MÉMOIRE RAM 1 Go STOCKAGE INTERNE 8 Go TAMBOURS Pour déterminer CONNECTIVITÉ Bluetooth 4.2

WiFi 2,4 GHz

GPS

NFC ÉTANCHE 5 guichets automatiques CAPTEURS Capteur de fréquence cardiaque

GPS CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES Google fit

Énergie corporelle

Suivi du sommeil

Entraîneur cardio

App anti-stress

Microphone PRIX 805 euros

C’est ce que propose une smartwatch de 800 euros

La nouvelle Montblanc Summit Lite est une montre haut de gamme finie en aluminium recyclé et en acier inoxydable. Son boîtier mesure 43 millimètres et est complètement circulaire, tandis que son épaisseur reste à près de 13 millimètres. Le bracelet mesure 22 millimètres de long et est interchangeable, nous pouvons donc utiliser celui qui est inclus dans la boîte (en caoutchouc ou en tissu, selon la version) ou en utiliser un que nous avons déjà chez nous.

Dans la zone de droite, nous avons deux boutons programmables et une couronne rotative. Nous utiliserons ces boutons pour naviguer dans l’interface de Porter OS, Le système d’exploitation de Google, très bien adapté à ce type d’accessoires. De plus, avec ce système d’exploitation, nous pouvons accéder à une bonne poignée d’applications à partir du Google Play Store, utiliser la montre sur iOS et Android et payez avec votre propre smartwatch grâce à son capteur NFC et Google Pay.

L’écran, pour sa part, est un Panneau AMOLED de 1,19 pouces avec une résolution de 390 x 390 pixels. Il est protégé par Gorilla Glass et, au moins sur le papier, il ne semble pas que la densité de pixels par pouce va être un problème, car il a une taille relativement petite (relativement, car le boîtier est de 43 millimètres) et une résolution assez généreuse.

Montblanc n’a pas divulgué l’ampérage de la batterie ni son autonomie

En tant que bonne montre intelligente, l’appareil est capable d’afficher notifications et appels au poignet. Il dispose d’un microphone intégré, peut-être pour parler à Google Assistant, mais pas de haut-parleur, donc en principe, les appels ne peuvent pas être répondus à partir de la montre. De plus, il dispose d’une série de ses propres applications telles que Body Energy, Cardio Coach, Sleep and Stress, qui servent à mieux contrôler notre condition physique. Pour surveiller le sport, nous utiliserons Google Fit, qui propose un grand nombre de modes sportifs.

Versions et prix du Montblanc Summit Lite

Il Montblanc Summit Lite Il peut être acheté dès à présent sur le site Montblanc pour 805 euros, quelle que soit la version que nous choisissons. Il est disponible en aluminium noir avec un bracelet en caoutchouc ou en tissu et en aluminium gris avec un bracelet en caoutchouc ou en tissu, quatre versions au total.