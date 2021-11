MontanaBlack tourne le dos à Call of Duty contre Vanguard

MontanaBlack avait déjà Call of Duty : l’Avant-garde déclare ne pas vouloir acheter le dernier jeu de tir Activision. Après 12 ans de jeu excessif, 2021 est la première année où la star de Twitch n’achète pas le nouveau CoD.

La mégastar de Twitch MontanaBlack en a marre de Call of Duty

RÉ.pourquoi est-ce : MontanaBlack est l’un des streamers Twitch germanophones les plus populaires. Par le passé, il a également joué régulièrement à « Call of Duty », plus récemment à « Warzone » en particulier, mais aussi à « Blackout ». Mais maintenant, il explique que cette ère prendra fin après 12 ans.

Pas de CoD Vanguard pour MontanaBlack : Dans un tweet, la star de Twitch a annoncé la fin de son ère CoD il y a quelques jours. Cela le rend « un peu triste », mais il n’achètera pas le nouveau « Call of Duty: Vanguard ». Cela ferait de 2021 la première en douze ans où il ne l’a pas fait. Sinon, il jouait toujours « Call of Duty » « de manière excessive ».

Néanmoins, MontanaBlack explique le savoir « la bonne décision » Peut être. Le streamer Twitch garni son tweet de l’année « 2009 – 2021 » comme sur une pierre tombale:

« Ce qui me rend un peu triste, même si je sais que c’est la bonne décision… Après 12 ans d’excès [sic] Le jeu Call of Duty est cette année la première année où [sic] Je n’achèterai pas le nouveau COD. 2009-2021«

Pourquoi acheter Un peu étrange à propos de cette déclaration est que nous supposerions en fait que MontanaBlack n’aurait pas à acheter le dernier « Call of Duty ». En règle générale, les plus gros streamers aiment particulièrement se joindre à clés de révision gratuites Échantillons ou d’accord sur un partenariat rémunéré. Mais MontanaBlack brille aussi dessus aucune envie cette année avoir eu.

