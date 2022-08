MontanaBlack a du cœur pour le cosplay, il « doit y avoir plus de reconnaissance »

Beaucoup d’agitation sur le gamescom 2022: De nombreux exposants répartis sur plusieurs halls, des scènes immenses comme la scène AMD ou TikTok et des stands de marchandise à perte de vue. Cela et bien plus encore pourraient être vus à la gamescom de cette année.

Et sous? De nombreuses stars allemandes de YouTube et des streamers Twitch qui ont rendu visite à la convention.

Entre autres, Marcel Eris alias MontanaBlack s’est assuré de son apparence agitation inquiétantecar les couloirs étaient pratiquement pleins à craquer.

MontanaBlack a un cœur pour le cosplay

Mais l’influenceur controversé a également prononcé quelques mots agacés dans le sens de pousser les téléspectateurs dans sa tournée beaucoup d’éloges et d’encouragements parlé de l’âme.

Elle a donc été autorisée à communauté cosplay obtenir des commentaires positifs de sa part. Il dit avec enthousiasme lors de sa tournée en direct :

« C’est du cosplay, comme je me vante. Regardez comme ça a l’air génial ! »

Au cours de sa visite, il se rend au Village des cosplays où les artistes cosplayeurs se réunissent pour présenter leurs dernières créations. Monte est convaincu :

« J’aime les gens. J’aime les gens qui font du cosplay ! Ils prennent leur temps, ils travaillent dur. Et même s’ils commandent juste une tenue de cosplay sur Internet, je pense que c’est cool.

Il poursuit en disant que « le cosplay devrait être beaucoup plus reconnu sur la scène du jeu ».

Cependant, il ne peut s’empêcher de faire une petite blague :

« J’aime particulièrement les streams où les femmes peignent leurs seins sur Twitch et en cosplay. »

Mais blague à part. Ce Cosplay beaucoup plus de reconnaissance devrait obtenir, nous le pensons aussi. Nous vous avons donc préparé ici quelques articles pour vous initier au monde de la création cosplay.

Ici vous lisez 4 conseils pour débuter le cosplay. Aussi, nous vous donnerons quelques Conseils pour la photographie de cosplay. Et puis nous avons quelques autres Conseils de vrais professionnels de la scène pour vous permettre de mieux comprendre le sujet du cosplay et de grandir dans le métier.

Il s’agit du matériel de jeu intégré de MontanaNoir:

Si vous avez d’autres demandes ou suggestions sur ce que nous pouvons couvrir pour vous en termes de cosplay, veuillez l’écrire dans les commentaires ci-dessous et nous nous en occuperons !