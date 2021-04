NIS America vient d’annoncer la date de sortie de Ys ​​IX: Monstrum Nox pour Nintendo Switch et PC.

Le dernier jeu de la saga Ys a déjà une journée pour atterrir sur les plateformes manquantes. Et c’est que NIS America, avec une nouvelle et jolie bande-annonce, a annoncé le Ys IX: Date de sortie de Monstrum Nox pour Nintendo Switch et PC.

Les aventures d’Adol viendront enfin 9 juillet prochain à notre territoire. Quelques jours avant, le 6 du même mois, il le fera en Amérique et un peu plus tard (le 16) dans le reste du monde.

De cette façon, les plates-formes pour lesquelles le jeu Falcom avait prévu d’arriver sont terminées. La PlayStation 4 a été la première à la recevoir en février. C’est maintenant au tour de Nintendo Switch et de PC.

Cette fois, Adol se retrouvera dans une ville où il tombera un peu emprisonné. Et quand on dit un petit prisonnier, c’est « très prisonnier » en réalité. Là, il rencontrera une fille qui le transformera en Monstrum. Et à partir de là, vous pouvez imaginer de nouvelles capacités, de nouveaux pouvoirs et, bien sûr, des revers. Si ce qui n’arrive pas à Adol …

De plus, comme l’oncle Ben l’a bien dit, une grande puissance s’accompagne d’une grande responsabilité. Et devenir un Monstrus équivaut à devoir lutter contre les «ombres». Des êtres issus de la dimension de Grimwald Nox. Et comme c’est le cas, enquêtez sur la malédiction du Monstrum et autres.