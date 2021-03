«  Monstres au travail  » accueille Mindy Kaling et Henry Winkler au casting

Mindy Kaling et Henry Winkler ont rejoint le casting de la très attendue série télévisée d’animation Disney + Monstres au travail.

Monstres au travail, basé sur Pixar Monsters Inc., a lieu le lendemain de la centrale électrique Monsters, Incorporated a commencé à récolter les rires des enfants pour alimenter la ville de Monstropolis, grâce à la découverte de Mike et Sulley que le rire génère dix fois plus d’énergie que les cris.

Il suit l’histoire de Tylor Tuskmon, un jeune monstre enthousiaste qui a obtenu son diplôme en tête de sa classe à l’Université Monsters et qui a toujours rêvé de devenir un Scarer jusqu’à ce qu’il décroche un emploi chez Monsters, Incorporated, et découvre qu’il n’y a plus de peur et de rire. Après Tylor est temporairement réaffecté à l’équipe des installations de Monsters, Inc. (MIFT), il doit travailler aux côtés d’un groupe de mécaniciens inadaptés tout en cherchant à devenir un Jokester.

En plus des membres de la distribution de retour Billy Crystal, John Goodman, Jennifer Tilly et John Ratzenberger, Bonnie Hunt et Ben Feldman, Mindy Kaling interprétera le rôle de Val Little, un membre enthousiaste du MIFT. Henry Winkler (Jours heureux) comme Fritz, le boss égaré; Lucas Neff (Renforcer l’espoir) comme Duncan, un plombier opportuniste; et Alanna Ubach (coco) en tant que Cutter, l’adepte de règle officieux. Les personnages supplémentaires exprimés sont Stephen Stanton (Résistance Star Wars) en tant que Smitty et Needleman, l’équipe de garde maladroite de Monsters, Inc, et Aisha Tyler (Archer) qui décroche le rôle de la mère de Tylor, Millie Tuskmon.

Monstres au travail est produit par Disney Television Animation et débutera en streaming le vendredi 2 juillet, exclusivement sur Disney +.