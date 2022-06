Monstre : tueur en série et films de tueur en série

Les histoires de tueurs en série ont sans aucun doute été un thème entier à explorer dans différents films et séries, car chacun d’eux nous montre une vision différente de ce que pensaient les personnes qui ont commis divers actes odieux, que même si personne ne s’identifie à eux, ils sont des éléments qui racontent une histoire intrigante et laissent tous les spectateurs sur le bord de leur siège.

Différents réalisateurs de films ont pris des anecdotes de la vie réelle et les ont transportées sur grand écran, donnant une perspective plus large de tout ce qui a conduit à un meurtre, tandis que d’autres choisissent de créer une histoire fictive avec une touche légèrement effrayante. Ici, nous vous apportons une liste des meilleurs films de tueurs en série qui vous donneront envie de tourner de temps en temps pour voir si vous êtes en sécurité.

Monstre







Film basé sur de vrais événements mettant en vedette Charlize Theron où elle joue une femme nommée Aileen Wuornos, qui a été exécutée en 2002 pour avoir tué sept hommes, qui, selon ses propres mots, l’avaient violée entre les années 1989 et 1990. De même, dans la bande on nous montre la dure vie de Wuornos et comment elle a été abandonnée à l’âge de 15 ans, l’amenant à se prostituer pour survivre.

En raison de brûlures d’enfance, les hommes commencent à la dénigrer pour son apparence et sa personnalité « aberrantes », la faisant croire qu’elle ne trouvera jamais l’amour de sa vie. Tout change lorsqu’elle rencontre Selby Wall, une femme qui tombe complètement amoureuse d’elle, alors Aileen fera tout pour la protéger, même tuer ceux qui se dressent sur son chemin.

Dirigée par Patty Jenkins et avec de belles performances de Charlize Theron, Christine Ricci, Bruce Dern Oui Lee Tergesenle film est disponible pour regarder via HBO Max.

psychopathe américain







Un film de comédie noire qui se moque de la société alors que nous voyons la vie de Patrick Bateman, un financier impitoyable de Wall Street qui a tendance à avoir des crises maniaques et à les évacuer en prenant la vie des autres. On peut aussi voir à quel point il est obsédé par les vêtements, la musique et est l’un des personnages les plus détestables de la littérature, avec son histoire basée sur un livre écrit par Brett Easton Ellis.

La bande a donné à l’acteur balle chrétienne son ascension vers la gloire, où il donne une performance impeccable qui donne au film tout le ton nécessaire, servant de portrait ironique de la vie dans la ville à l’époque. Vous pouvez actuellement regarder »American Psycho » sur Première vidéo.

Les sept péchés capitaux







Réalisé par David Fincher, ce film suit Brad Prit en tant qu’apprenti d’un vieux détective fatigué joué par Morgan FREEMAN. Les deux devront désespérément traquer un tueur en série qui emploie des techniques qui représentent chacun des sept péchés capitaux, conduisant à des scènes de crime horribles. L’histoire impressionnante et rapide est disponible sur HBO Max.

Frénésie







Avant-dernier film du cinéaste mythique Alfred Hitchcock. L’histoire a un ton humoristique et est l’histoire classique d’un homme qui est persécuté pour un crime qu’il n’a pas commis, avec des touches de thrillers des années 1940.

Bob Rusk, un commerçant de Covent Garden Market, accuse son ami Richard Blaney d’assumer la responsabilité d’une série d’étranglements. »Frenzy » est disponible sur la plateforme HBO Max.

Chainsaw Man: Le massacre à la tronçonneuse du Texas







Film d’horreur slasher classique présenté avec le slogan « Qui survivra et que restera-t-il? » Le film suit un homme armé d’une tronçonneuse du nom de Leatherface, qui entreprend de poursuivre un groupe d’adolescents perdus au milieu de nulle part.

Le rythme du film saute d’un côté à l’autre, avec des scènes calmes et rapides qui génèrent un sentiment de tension et de paranoïa. Le film était la création de plusieurs conventions du genre d’horreur qui ont été utilisées dans les futures productions. »The Chainsaw Madman » est disponible sur Prime Video.