Monsters in Work: la saison 2 a une date de première sur Disney +

La série avec les voix de Ben Feldman et Mindy Kaling est prête à revenir sur la plateforme de streaming. Apprenez tout sur la fiction qui reprend l’histoire de Mike et Sully après le film Pixar.

©Disney+Monsters in Work: La saison 2 a une date de première.

Bonne nouvelle pour les amoureux de Pixar! Un jour avant la première de Année-lumière, Disney+ a annoncé le renouvellement d’une série qui s’inspire de l’univers de l’un des films emblématiques de cette société d’animation. Il s’agit Monstres au travailla fiction qui reprend l’histoire des personnages de Monsters Inc. et vous venez de confirmer votre Deuxième Saison sur la plate-forme de streaming de la souris.

C’était en 2021 lorsque Disney+ a sorti des épisodes hebdomadaires de cette série qui débute le lendemain du jour où la centrale électrique de Monsters Incorporated commence à récolter les rires des enfants pour alimenter la ville de Monstropolis. C’est juste que, comme présenté dans le film original de 2001, Mike et Sully ils découvrent que le rire génère en fait beaucoup plus d’énergie que les cris de terreur.

En ce sens, il se concentre sur l’histoire de Tylor Tuskmonun jeune monstre diplômé avec de bonnes notes de Université de monstres et qu’il avait toujours rêvé de faire peur aux enfants. Cependant, après avoir obtenu un emploi chez Monsters Inc., il découvre qu’il devrait en fait les faire rire. «Après que Tylor ait été temporairement réaffecté à l’équipe des installations, il doit travailler aux côtés d’un groupe de mécaniciens inadaptés qui ont l’intention de devenir un monstre farceur.», lit-on dans son synopsis officiel.

Ce mercredi à Festival international du film d’animation d’AnnecyDisney a présenté la liste des programmes originaux qui viendront s’ajouter au catalogue Disney+ à partir de 2023. Entre autres annonces, la société a confirmé qu’une deuxième partie de Chip ‘n’ Dale : la vie au parc et la troisième saison de Spidey de Marvel et ses incroyables amisen plus d’une nouvelle tranche de Maison de jeux Mickey Mouse.

De cette façon, il a été confirmé que la saison 2 de Monstres au travail est déjà en route et sortira sur la plateforme de streaming en 2023. Il reprendra probablement la formule à succès du premier volet : 10 épisodes avec les voix de Ben Feldman, Mindy Kaling, Billy Crystal, John Goodman, Henry Winkler, Lucas Neff et Alanna Ubachet la direction et la production de Bob’s Gannaway.

