‘Monsters at Work’ arrive sur Disney + en juillet

Une date de sortie a été révélée pour le prochain Monsters Inc. retombées Monstres au travail, et ça arrive cet été!

Il y a eu un flux constant d’émissions recevant des dates de première sur Disney + ces derniers temps, et maintenant le prochain Monstres au travail est l’un d’eux. Lors d’un événement de presse, il a été confirmé que Monstres au travail arrivera sur Disney + le 2 juillet 2021.

Monstres au travail se déroule à la suite des événements de Monsters Inc. et le synopsis officiel révèle que la transition du pouvoir de peur au pouvoir de rire n’est pas aussi fluide que nous avons été amenés à le croire:

«Monsters At Work a lieu le lendemain de la centrale Monsters, Incorporated a commencé à récolter les rires des enfants pour alimenter la ville de Monstropolis, grâce à la découverte de Mike et Sulley que le rire génère dix fois plus d’énergie que les cris. Il suit l’histoire de Tylor Tuskmon, un jeune monstre enthousiaste qui a obtenu son diplôme en tête de sa classe à l’Université Monsters et qui a toujours rêvé de devenir un Scarer, jusqu’à ce qu’il décroche un emploi chez Monsters, Incorporated et découvre qu’il n’y a plus d’effroi et de rire.

Ben Feldman joue le rôle de la voix de Tylor Tuskmon dans la série, qui présente de nouveaux personnages monstres aux côtés de favoris de retour, dont Mike Wazowski (Billy Crystal) et James P. «Sulley» Sullivan (John Goodman). En vedette aux côtés de Feldman dans le cadre de l’équipage MIFT sont: Henry Winkler dans le rôle de Fritz, le boss à l’esprit dispersé; Lucas Neff comme Duncan, un plombier opportuniste; et Alanna Ubach comme Cutter, l’adepte de règle officieux.

En plus de Crystal et Goodman, les acteurs de retour des films originaux incluent John Ratzenberger dans le rôle de Yeti et le père de Tylor, Bernard; Jennifer Tilly comme Celia Mae; et Bob Peterson dans le rôle de Roze, sœur jumelle de son personnage original de Monsters, Inc., Roz. Les personnages supplémentaires sont Stephen Stanton dans le rôle de Smitty et Needleman, l’équipe de garde de Monsters, Inc., et Aisha Tyler dans le rôle de la mère de Tylor, Millie Tuskmon.

Monstres au travail retourne à Monstropolis le 2 juillet 2021.