Monster Truck Championship se déroule sur PS5 à partir du 11 mars

Bien que le calendrier de sortie de la PlayStation 5 puisse sembler un peu léger, à peine un jour se passe sans une annonce de match. Monster Truck Championship est le dernier à avoir jeté son dévolu sur un lancement de nouvelle génération, avec le coureur de simulation à grandes roues fonctionnant sur la console nouvelle génération de Sony à partir du 11 mars. Celui-ci a été lancé sur la PlayStation 4 l’année dernière et est techniquement jouable grâce à la rétrocompatibilité, mais sa mise à niveau fonctionnera en 4K à 60 images par seconde.

«Dans Monster Truck Championship, vous prenez le volant de l’un des 16 véhicules et entrez dans cinq types d’événements», lit-on dans le texte de présentation. «Dans ces championnats, vous concourrez dans 25 stades et circuits dans diverses villes des États-Unis. Adoptant une approche réaliste de la conduite plutôt qu’un style de jeu d’arcade, Monster Truck Championship donne aux joueurs la chance de participer à des courses effrénées et d’effectuer des mouvements aériens et terrestres crédibles en apprenant la physique unique de ces véhicules.

Il n’y a pas de mise à niveau PS4 vers PS5 disponible ici, donc si vous possédez déjà le jeu, vous devrez à nouveau sortir pour la version de nouvelle génération. Il n’y a pas encore de bande-annonce de gameplay non plus, mais vous pouvez consulter un lot de captures d’écran dans cet article – ça a l’air sympa.