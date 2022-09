Monster: The Jeffrey Dahmer Story : Ce qu’il faut savoir sur la série True Crime

Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer est sorti sur Netflix, et les téléspectateurs sont sous le choc de la représentation par l’émission des crimes du tueur en série notoire Jeffrey Dahmer. La série limitée se compose de dix épisodes et se concentre sur l’histoire vraie des meurtres commis par Dahmer entre les années 1978 et 1991. Bien que ce ne soit pas la première fois que l’histoire de la vie de Dahmer est adaptée sur les écrans, le véritable drame policier de Netflix offre un unique perspective sur les actions d’un tueur inquiétant. L’émission dépeint à la fois l’état d’esprit d’un tueur tout en se concentrant sur le point de vue des victimes et les circonstances qui ont permis les crimes.

FILM VIDÉO DU JOUR

La série est dirigée par Ryan Murphy et Ian Brennan, qui ont écrit la plupart des épisodes. Des épisodes supplémentaires ont été écrits par David McMillan, Janet Mock, Reilly Smith et Todd Kubrak. Avec Monstre : L’histoire dramatique de Jeffrey, Netflix ajoute une autre production originale à sa longue liste de véritables œuvres criminelles. Alors que le genre a toujours été une catégorie populaire de non-fiction, Netflix a trouvé un regain d’intérêt pour le genre au cours des dernières années, s’efforçant de raconter les histoires tordues des criminels de l’histoire.

Voici ce qu’il faut savoir sur Monster: L’histoire dramatique de Jeffrey.





Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer : l’intrigue

Netflix

La série est centrée sur l’histoire choquante des meurtres commis par l’un des tueurs en série les plus notoires d’Amérique, Jeffrey Dahmer. Dans sa tuerie, Dahmer a pris la vie de 17 hommes et garçons, les tuant et les démembrant. La série créée par Murphy a pour but de décrire les crimes horribles et de mettre en lumière les conséquences subies par les familles et les proches des victimes à la suite des actions de Dahmer. La série de 10 épisodes plonge également dans l’enfance du tueur, offrant aux téléspectateurs un aperçu des raisons pour lesquelles Dahmer est peut-être devenu le tueur notoire sous lequel il est maintenant connu.

Bien que l’accent soit mis sur les meurtres tordus, le scénario de la série met également en lumière le sort des victimes et des communautés indignes touchées par le racisme systématique et les défaillances institutionnelles de la société. La série montre clairement que ces échecs et préjugés ont joué un rôle important en permettant à Dahmer de poursuivre sa série de crimes pendant plus d’une décennie.

Le synopsis officiel se lit comme suit :

« La série examine les véritables crimes horribles et horribles de Jeffrey Dahmer et les échecs systémiques qui ont permis à l’un des tueurs en série les plus notoires d’Amérique de poursuivre sa frénésie meurtrière à la vue de tous pendant plus d’une décennie. »

Une bande-annonce de la série a été publiée par Netflix le 16 septembre 2022. Si vous voulez un aperçu de la série avant de décider de vous plonger dans l’horrible conte, regardez la bande-annonce ci-dessous.

Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer : le casting

Netflix

L’acteur Evan Peters, lauréat d’un Emmy, incarne Jeffrey Dahmer. Se joignent à lui Niecy Nash comme Glenda Cleveland, Richard Jenkins comme le père de Jeffrey Lionel Dahmer, Molly Ringwald comme belle-mère Shari Dahmer, Michael Learned comme Catherine Dahmer et Penelope Ann Miller comme Joyce Dahmer. Nick A. Fisher joue le jeune Jeffrey, Savannah Brown joue le jeune Joyce Dahmer et Josh Braaten est le jeune Lionel Dahmer. Les forces de police comprennent Michael Beach en tant que détective Murphy, Colby Finch en tant que détective Kennedy, Scott Michael Morgan en tant qu’officier Balcerzak et David Barrera en tant que chef de la police Arreola.

Pour les acteurs, dans une série où ils devaient dépeindre certains des crimes les plus horribles commis, être respectueux envers les victimes et les familles des victimes était une priorité absolue. Conscient qu’ils apportaient des images poignantes à l’écran mais reconnaissant l’importance de préserver l’authenticité, Evan Peters, dans une interview partagée par Ryan Murphy Productions, a déclaré : « Il était important de respecter les victimes, les familles des victimes ; pour essayer de raconter l’histoire aussi authentiquement que possible. »

Dans la même interview, parlant des défis auxquels il a été confronté pour entrer dans l’état d’esprit d’un tueur en série, Peters a déclaré :

« Honnêtement, j’avais très peur de toutes les choses qu’il faisait, et plonger là-dedans et essayer de s’y engager allait absolument être l’une des choses les plus difficiles que j’ai jamais eu à faire dans ma vie parce que je le voulais être très authentique. Mais pour ce faire, j’allais devoir aller dans des endroits vraiment sombres et y rester pendant une longue période. Je dois dire que l’équipage a contribué à me garder sur les garde-corps.

Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer : Tout le reste

Netflix

De façon intéressante, Monstre : l’histoire de Jeffrey Dahmer implique deux tueurs en série. Bien que se concentrant principalement sur Dahmer et sa folie meurtrière, le dernier épisode de la saison comprend également John Wayne Gacy. Infâme pour ses crimes, Gacy, également connu sous le nom de « The Killer Clown », a assassiné des jeunes hommes et des garçons dans l’Illinois pendant plus de cinq ans, de 1972 jusqu’à son arrestation en décembre 1978.

Le dernier épisode de la série documente une petite partie des crimes de Gacy, le montrant tuant l’une de ses victimes après les avoir droguées, étranglées et noyées en 1977. Dahmer ne rencontre pas Gacy personnellement, ses seules interactions avec The Killer Clown étant une interview qu’il regarde la télévision en prison. Dahmer essaie d’établir qu’il est différent de Gacy en ce que malgré les gens pensant qu’ils sont similaires, Dahmer n’a pas peur d’avouer ses crimes.

Le terrifiant Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer première sur Netflix le 21 septembre 2022. Si vous ne l’avez pas encore regardé, préparez-vous pour une balade passionnante dans l’esprit et les actions du Milwaukee Cannibal. Dix épisodes sont disponibles pour binging!