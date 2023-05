Monster Season 2 de Ryan Murphy se concentrera sur Erik et Lyle Menendez

Après l’énorme succès obtenu avec L’histoire de Jeffrey DahmerNetflix anticipe la deuxième saison de Monstre. La série d’anthologies se concentrera sur l’histoire de divers meurtriers infâmes tout au long de ses saisons, et les détails du prochain épisode sont maintenant révélés.





Cette fois, l’émission aura deux pistes car elle racontera l’histoire des frères Erik et Lyle Menendez (via Variety), qui ont assassiné leurs propres parents José et Kitty en août 1989, puis ont dépensé la fortune familiale dans les mois qui ont suivi l’attaque, alors que l’enquête était en cours.

Contrairement à ce qui a été montré dans Dahmer, qui était un tueur en série qui a commis divers crimes, la deuxième saison mettra sûrement l’accent sur la relation familiale des criminels et de leurs parents, qui finiront par devenir les victimes. Ce que les deux saisons auront en commun, c’est le décor, puisque le premier assassinat de Dahmer remonte à 1987, pas loin de celui des Menendez.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Monstre n’est que quelques-unes des différentes productions que Ryan Murphy développe avec Netflix, après avoir conclu un contrat de millionnaire il y a des années. D’autres séries du producteur diffusées sur la plateforme étaient Cliquet, Hollywood et plus récemment L’observateurqui est également devenu l’un des plus regardés en 2022 avec Dahmer.

La série a déjà été renouvelée pour un troisième volet, qui racontera l’histoire d’un autre tueur infâme, mais les fans devront attendre la fin de la deuxième partie pour en savoir plus. Monstres: L’histoire de Lyle et Erik Menendez fera très probablement ses débuts plus tard cette année ou en 2024.

L’affaire des frères Menendez était dans toutes les bouches ces dernières semaines après la sortie de la série documentaire de Peacock Menendez + Menudo : garçons trahisalors Murphy et Netflix ont choisi le moment idéal pour raconter l’histoire.





La marque à succès de Ryan Murphy

Netflix

Ryan Murphy est l’un des grands dominants de la télévision de nos jours. Le producteur a non seulement une nouvelle saison de Monstre prévu, il présentera bientôt de nouveaux épisodes d’autres projets d’anthologie tels que histoire d’horreur américaineses retombées Histoires d’horreur américaines, et Histoire du crime américainet L’observateurqui a également été renouvelé pour une deuxième tranche.

En tant que membre de Histoire américaine univers, Murphy a annoncé deux autres séries qui se concentreront sur l’histoire du sport et diverses romances célèbres de l’histoire américaine. De plus, il a révélé à plusieurs reprises qu’il serait intéressé à faire un Joie redémarrage, peut-être l’une de ses histoires les plus réussies et les plus populaires de toute sa carrière.

Il travaille également sur Une ligne de chœur, un autre original de Netflix basé sur le film du même nom de 1985, avec Michael Douglas. Le film raconte l’histoire d’un groupe de danseurs essayant de se frayer un chemin à Broadway.

Son héritage ne se limite pas seulement au petit écran, même si c’est là où il a le plus brillé. En 2021, il sort le documentaire Priez loinqu’il a produit, et en 2020, il a également été producteur du film original de Netflix Bal de promoainsi que Les garçons de la bandequi a également été vu sur la plateforme de streaming.