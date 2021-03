Monster Prequel American Boogeywoman obtient la liste de Cobra Kai Star Peyton en tant que jeune Aileen Wuornos

Voltage Pictures a acquis les droits de distribution de Boogeywoman américaine, un prochain film basé sur les débuts du tueur en série Aileen Wuornos. Cobra Kai star Peyton List dépeint Aileen avec le film écrit et réalisé par Daniel Farrands (La hantise de Sharon Tate). Le film peut être vu comme une préquelle du biopic Monstre, car il plongera spécifiquement dans les jeunes années de Wuornos bien avant qu’elle ne devienne l’une des tueuses en série les plus infâmes d’Amérique.

« Nous savons si peu de choses sur les premières années d’Aileen, d’autant plus qu’elle vivait une vie très différente de celle que nous voyons dans Monstre, « List a dit Date limite à propos du projet. « Incarner un personnage aussi complexe et diviseur est ce qui m’a attiré vers le projet, et j’ai hâte de mettre en contexte la plus infâme tueur en série féminine d’Amérique. »

Le producteur Lucas Jarach a également déclaré: «La plupart des Américains connaissent Aileen Wuornos‘tristement célèbre folie meurtrière comme on le voit à travers le film primé aux Oscars Monster, mais ce qu’ils ne savent pas, ce sont les détails de sa jeunesse et l’accumulation d’événements qui l’ont poussée à commettre des crimes aussi horribles. Nous sommes impatients d’apporter une nouvelle perspective à cette incroyable histoire vraie qui a tellement plus à offrir au public du monde entier. «

«Nous sommes fans de Peyton depuis un certain temps», ajoute Jonathan Deckter, président et chef de l’exploitation de Voltage Pictures. « Non seulement elle apporte une immense quantité de grandes capacités d’actrice au projet, mais elle a une puissance intégrée de fans avec un total de 23 millions de followers sur les réseaux sociaux. C’est aussi formidable de travailler à nouveau avec les très talentueux Lucas et Dan sur ce sujet. projet et continuer à présenter des histoires uniques à l’écran pour toutes les générations et les cinéphiles. »

Avec Liste Peyton comme Wuornos, Boogeywoman américaine met également en vedette la légende de l’horreur Tobin Bell (Scie), Lydia Hearst (La hantise de Sharon Tate), Nick Vallelonga (Livre vert), Swen Temmel (À l’heure), Meadow Williams (Niveau de boss) et Andrew Biernat (Bord de l’ombre). Lucas Jarach (La hantise de Sharon Tate), Luke Daniels (Sous le lac d’argent), Daniel Davila (Mine morte) produira avec Temmel et Williams.

Boogeywoman américaine est basé sur les premières années de la vie de Wuornos, se rapprochant du mariage du futur meurtrier en Floride avec Lewis Fell, un ancien président d’un riche yacht club, pour infliger le chaos au sein de sa nouvelle famille et de la haute société de Floride. La fille de Lewis, Jennifer Fell (Hearst), fait partie de la haute société et héritière de la fortune de son père jusqu’à ce qu’elle se lie d’amitié avec Aileen. Dans la vraie vie, Fell a déposé une ordonnance restrictive contre Wuornos après l’avoir attaqué, et le mariage a été annulé après seulement neuf semaines.

L’histoire d’Aileen Wuornos a déjà inspiré le film à succès de 2003 Monstre, qui a été écrit et réalisé par Wonder Woman Helmer Patty Jenkins. Il mettait en vedette une Charlize Theron méconnaissable dans le rôle du tueur en série dans une performance qui lui a valu l’Oscar de la meilleure actrice. Après avoir été salué par tous, l’American Film Institute a nommé Monstre comme l’un des dix meilleurs films de 2003.

Une date de sortie n’a pas encore été fixée pour Boogeywoman américaine. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: Boogeywoman américaine