Monster : l’histoire de Jeffrey Dahmer, série avec Evan Peters : de quoi s’agit-il et date de sortie

Les fans de vrais documentaires sur le crime auront une nouvelle histoire fascinante à regarder à l’intérieur Netflixcar il sera bientôt diffusé »Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer », une nouvelle série de dix épisodes créée par Ryan Murphy et Ian Brenanracontant l’histoire de Jeffrey Dahmer, l’un des tueurs en série les plus connus d’Amérique.

L’épisode pilote a été réalisé par Carl Franklintandis que tous les autres ont pour adresse barclay paris Oui Janet Mock. La plupart des épisodes présentent un scénario écrit en tout ou en partie par Murphy et Brennan, la série étant annoncée pour la première fois en 2020, ayant un processus de production tant attendu pour les fans.

De quoi parle Monster : L’histoire de Jeffrey Dahmer ?

La série suivra la vie du tueur en série notoire à travers le point de vue de ses différentes victimes. L’émission montrera également un aperçu de l’enfance et de la vie familiale de Dahmer, le tueur étant assez jeune lorsqu’il a commencé à manifester des comportements et des intérêts douteux.

l’une des victimes de Dahmer, Konerak Sinthasomphone, s’est échappée et s’est rendue à la police pour signaler que sa vie était en danger, pour être renvoyée à la porte de Dahmer par la police, qui a qualifié l’altercation de « querelle d’amoureux ». La victime n’avait que 14 ans à l’époque et a été découverte plus tard dans le réfrigérateur de Dahmer, mourant moins d’une heure après que la police l’a laissé avec son assassin.

Dahmer travaillait dans une chocolaterie locale et était considéré comme un homme solitaire, mais il n’a pas sonné l’alarme pour cette seule raison. Traitant de sa solitude et de son isolement de la manière la plus dégoûtante et horrible possible, Dahmer ramenait des hommes de bars gays à la maison uniquement pour les droguer et mettre fin à leurs jours, afin de garder leur corps et leur âme avec lui pour toujours.

Casting de Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer

Le tueur titulaire sera incarné par Evan Peters, acteur qui est surtout connu pour son travail sur »American Horror Story ». Peters est considéré par beaucoup comme ayant une ressemblance frappante avec le vrai Jeffrey Dahmer, faisant de son choix pour le rôle l’un des plus appropriés.

Kokonerak Simthasomphone, la victime de 14 ans qui a été renvoyée à Dahmer, sera interprétée par Kieran Tamondong. Son frère aîné, Somsack, sera joué par Brayden Maniago, et son père, Southone, sera joué par Khetphet Phagnasay.

Monster: L’histoire de Jeffrey Dahmer Date de sortie

La mini-série Netflix sera présentée en première sur la plateforme de streaming le 21 septembre, avec un total de 10 chapitres.