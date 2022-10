Monster: le membre de l’équipe de Jeffrey Dahmer Story affirme avoir été maltraité pendant la production

Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer a attiré beaucoup de téléspectateurs sur Netflix, mais son succès a suscité de nombreuses controverses. La série a été critiquée par certains pour son contenu macabre, certains téléspectateurs étant incapables de dépasser le tout premier épisode. L’étiquetage de la série comme contenu « LGBTQ » avait également mis Netflix dans l’eau, conduisant à la suppression de l’étiquette. Certains membres de la famille de la victime de Dahmer, Errol Lindsey, ont également exprimé leur désapprobation du succès de Netflix.





Le problème avec Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer s’étend également dans les coulisses. Juste avant les débuts de la série sur Netflix, la coordinatrice de production Kim Alsup a posté un message sur Twitter alléguant les mauvais traitements qu’elle a subis sur le plateau. Alsup a déclaré que cela incluait de se faire souvent confondre avec la seule autre femme noire travaillant sur la série.

«Ils n’arrêtaient pas de m’appeler par son nom. Nous avions tous les deux des tresses, elle avait la peau foncée et 5’10. Je mesure 5’5″, a déclaré Alsup. « Travailler sur cela a pris tout ce que j’avais car j’ai été horriblement traité. Je regarde le rôle féminin noir différemment maintenant aussi.





La bande-annonce seule était difficile à regarder pour Kim Alsup

Alsup a parlé davantage de son expérience de travail sur Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer dans une interview au LA Times. Elle dit qu’elle n’a pas pu regarder la série depuis ses débuts car cela lui rappellerait probablement des souvenirs malheureux de la production désagréable. Alsup a attrapé la bande-annonce qui, selon elle, était suffisante pour lui donner un SSPT, ce qui a conduit au tweet ci-dessus qui est devenu viral.

« J’ai juste l’impression que ça va me rappeler trop de souvenirs d’avoir travaillé dessus », dit Alsup. « Je ne veux pas avoir ces types de situations de SSPT. La bande-annonce elle-même m’a donné le SSPT, c’est pourquoi j’ai fini par écrire ce tweet et je ne pensais pas que quelqu’un allait lire.

Alsup a ajouté: «C’était l’une des pires émissions sur lesquelles j’ai jamais travaillé. On m’appelait toujours le nom de quelqu’un d’autre, la seule autre fille noire qui ne me ressemblait en rien, et j’ai appris les noms de 300 figurants en arrière-plan.

Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmerqui met en vedette Niecy Nash et Evan Peters, est diffusé sur Netflix.