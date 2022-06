Monster: KSM Anime sécurise les anime à succès et autres titres cultes !

a démissionné hier Éditeur KSM Anime les fans qui attendent grande nouvelle et la révélation n’a pas déçu ! L’entreprise pourrait obtenir les droits de deux titres cultes absolus par Studio Madhouse (« Death Note ») et sécurisera ces succès d’anime pour la première fois en allemand publier.

Monster & NANA apparaissent sur KSM Anime

Un titre que les fans d’anime locaux attendent et implorent depuis des années est le thriller sombre Monster. L’action du titre se déroule dans 1986 à Düsseldorf et tourne autour des surdoués Neurochirurgien Kenzo Tenma. Cependant, un jour, sa vie s’effondre, lui faisant tout perdre et se retrouvant finalement pris dans un complot.

La série a été diffusée à la télévision japonaise de 2004 à 2005 et a été créée en Studio d’animation Madhouse réalisé par Masayuki Kojima (« Fabriqué en Abysse »). La série manga du même nom est utilisée comme modèle Naoki Urasawa (« Pluton »), qui comprend un total de 18 volumes.

KSM Anime a annoncé le 74 épisodes de « Monster » bientôt en Allemagne Blu-ray et DVD vouloir publier. Plus de détails sur la sortie du disque de l’anime, comme une date approximative ou les doubleurs allemandssont actuellement inconnues.

En outre, l’éditeur s’est également assuré les droits de NANA. Dans ce drame romantique, une rencontre fortuite se produit deux jeunes femmesqui ont le même âge et portent le même prénom : Mamie. Bien que les deux soient très opposés, ils deviennent amis au fil du temps et réalisent progressivement qu’ils pourraient être avoir quelque chose en commun pourrait.

Ce classique de l’anime a également été créé en Maison de fous de studio réalisé par Morio Asaka (« Capteur carte Sakura »). Au Japon, la série a été diffusée pour la première fois à la télévision de 2006 à 2007. Le modèle de manga du même nom par Aï Yazawa (« Paradise Kiss ») a commencé en 2001 et compte jusqu’à présent 21 volumes.

Comme pour « Monster », KSM Anime entend également « NANA » sortira bientôt en Allemagne sur Blu-ray et DVD. Cependant, les informations détaillées sont pour ainsi dire à peine semées. Quand le hit d’anime sortira et quels acteurs de la voix seront entendus est encore inconnu.

Nana et Nana se rencontrent © Yazawa Manga Seisakusho / Shueisha / NTV / VAP / Madhouse

