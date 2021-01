Monster Jam Steel Titans 2 a récemment été annoncé et devrait sortir le 2 mars

Monster Jam est l’une des formes de divertissement les plus excitantes disponibles aujourd’hui. Il met en valeur les camions monstres, y compris des véhicules légendaires tels que Grave Digger, Max-D et El Toro Loco. Pendant des années, il a continué à susciter l’enthousiasme – même dans l’espace du jeu vidéo avec Monster Jam Steel Titans.

Le jeu a si bien fonctionné que beaucoup ont eu envie d’une suite. Demande et tu recevras. Monster Jam Steel Titans 2 a été officiellement révélé il n’y a pas si longtemps, accompagné d’une bande-annonce et d’une date de sortie le 2 mars.

Cela arrive ici dans un avenir pas trop lointain, donc si vous avez apprécié l’original, vous pouvez être enthousiasmé par la suite de la série de monster truck avec laquelle de nombreux amateurs de jeux de sports extrêmes se sont beaucoup amusés.

Le jeu original contenait des éléments remarquables, tels que des camions monstres sous licence officielle, des parcours incroyables et des courses sans limites. Le développeur cherche à faire avancer la série de manière unique, tout en conservant l’action de camion monstre classique que les fans ont appréciée jusqu’à présent.

Il est développé par Rainbow Studios et publié par THQ Nordic. Il existe déjà de nombreux camions confirmés, notamment l’emblématique Grave Digger, Gas Monkey Garage, Jurassic Attack et le favori de tous, Zombie.

Si vous avez vu ces camions à la télévision ou dans la vraie vie, vous serez ravi de voir le temps que le développeur a consacré à donner vie à leurs détails authentiques. Monster Jam Steel Titans 2. Ils savent à quel point cet aspect de la course de monster truck est important et semblent avoir encore une fois livré quelque chose d’authentique.

Le multijoueur en ligne sera pris en charge, donc si vous espérez mettre vos compétences à l’épreuve contre d’autres à travers le monde, vous pourrez le faire dans cette suite. Le mode devrait vous donner beaucoup de contenu de course à espérer, y compris des défis hebdomadaires et une chance de gagner votre place dans les classements.

Selon la bande-annonce, il y aura également un total de cinq mondes à explorer et environ 38 camions monstres à sortir de manière épique. Les environnements semblent encore plus ouverts que ceux de la tranche précédente, ce qui est de bon augure si vous aimez explorer et compléter des missions ou des défis à votre guise.

Si vous êtes un fan de Monster Jam, alors ce titre en particulier est celui que vous ne voulez pas manquer. Le 2 mars arrive ici sous peu, mais en attendant, vous pouvez consulter la bande-annonce la plus récente pour avoir une idée de l’action.