Monster Hunter World: Iceborne recevra une nouvelle créature grâce à sa nouvelle mise à jour gratuite

Comme on le sait déjà, la pandémie est sur toutes les lèvres au quotidien et cela affecte sérieusement les développeurs de jeux vidéo, un exemple clair est celui de Capcom qui a récemment eu un inconvénient à publier plus de contenu pour Monster Hunter World: Iceborne.

Heureusement, le studio a publié avec succès la mise à jour de AlatreonEn outre, il a déjà révélé le contenu qui recevra le titre en septembre et octobre, mois au cours desquels il y aura des événements saisonniers spéciaux.

Un nouveau dragon aîné arrive dans Monster Hunter World: Iceborne

En ce qui concerne ces mises à jour qui arrivent sur Monster Hunter World: créatures de chasse Iceborne, il a été détaillé quand ces événements seront publiés avec la nouvelle mise à jour:

Le premier aura lieu début septembre, lorsque Capcom célébrer le premier anniversaire de Iceborne. A ces dates il y aura un événement spécial du 5 au 7 septembre . Plus tard, des versions plus puissantes de Kushala Daora, Teostra et Lunastra.

Dans le même mois, le Fête d'appréciation (du 4 au 17 septembre) et le Fête des fleurs de printemps (du 18 au 30 septembre).

Début octobre, la cinquième mise à jour gratuite du jeu arrivera et à partir du Les joueurs du 1er octobre pourront affronter Fatalis, un ancien dragon noir brutal qui a détruit un royaume entier en une nuit. En outre cette créature mortelle se retrouvera dans le Château de Skrad et vous rencontrerez un nouveau personnage dans sa mission dans le cadre de la guilde. Vous pouvez obtenir plus d’armes et d’armures, à savoir Fatalis α + et Fatalis β +.

Concluant avec ces événements, à l’automne, la version améliorée du Velkhana, il Fête des récoltes d’automne et Fête de la peur amusante, qui se terminera le 5 novembre. Sans aucun doute, Monster Hunter World: Iceborne a encore un long chemin à parcourir.