Monster Hunter World: Iceborne – La quête du nouvel événement mondial

Avec le nouveau film Monster Hunter qui sortira très bientôt, Capcom a pensé que ce serait une excellente idée de faire collaborer un Monster Hunter World avec le film! Cependant, si vous y jouez, vous pouvez obtenir de nouveaux ensembles d’armures différents!

La quête du nouvel événement mondial

La quête du nouvel événement mondial dans Monster Hunter World: Iceborne ne peut être trouvée que sur le tableau des primes, sous Master Rank, puis allez dans Événements, et là en haut de cette liste se trouvera le film en quête. Où vous incarnez Artemis, le héros principal du film Monster Hunter.

Comme toutes les autres quêtes de collaboration, telles que The Witcher, celles-ci ont un ensemble général de règles et de restrictions que les joueurs doivent respecter:

Il ne peut être joué qu’en solo.

Les joueurs assument le rôle d’Artemis.

Ne peut utiliser que des équipements spécifiques à la quête.

Ne gardez que les récompenses de quête (pas d’objets).

Les effets de nourriture sont perdus au départ de la quête.

La quête ne compte pas dans l’utilisation des armes, la taille des monstres ou les statistiques de massacre sur la carte de guilde.

Impossible d’utiliser des poses et des gestes.

Lorsque vous vous êtes lancé dans la chasse, une cinématique apparaîtra avec Artemis arrivant dans Wildspire Waste. Une fois la cinématique terminée, vous serez dans le camp, où vous pourrez changer d’arme, mais n’oubliez pas uniquement l’équipement spécifique à la quête, donc c’est minime.

Comme toute autre chasse, suivre les éclaireurs est la clé, et bien sûr, Artemis les mentionnera. Rendez-vous dans la zone 8, interagissez avec les empreintes de pas qui s’y trouvent et faites apparaître un Diablos noir. Combattez les Black Diablos jusqu’à ce qu’il atteigne environ la moitié de sa vie, et il deviendra enragé, continuez à le combattre, puis quand une cinématique se produit, ce sera la fin de la quête.

Après la cinématique, vous pourrez récupérer les récompenses de la mission, à savoir:

5x chocolat

Potions maximales et potions anciennes.

Fond de carte Cinematic World Guild.

Pose de carte de guilde de chasseur courageux.

Carte de guilde Express 27.

Les 5 morceaux de chocolat peuvent être transformés en ensemble Smithy for Artemis Alpha! Ce n’est que la première mission; la deuxième et dernière mission s’appelle To Our World!