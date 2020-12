Monster Hunter World: Iceborne DX Nendoroid Female Hunter en armure Zinogre annoncé

Capcom et Good Smile Company ont annoncé un DX Nendoroid d’une chasseuse portant l’armure Zinogre Alpha de Monster Hunter World: Iceborne. La figurine est livrée avec plusieurs accessoires et armes pour donner vie à la minuscule figurine.

The Nendoroid Hunter: Female Zinogre Alpha Armor Ver. DX est une figurine entièrement articulée avec toutes les pièces de la version standard, non DX, avec des pièces bonus pour montrer encore plus de poses personnalisées.

La figurine est emballée avec deux plaques faciales avec une expression standard et une expression sérieuse avec un grand sourire. Elle est également livrée avec le marteau du tonnerre d’Ursurper avec un effet de coup de foudre, ainsi qu’un couteau à découper. Seule la version DX comprend le Rumble Bow, la flèche et le carquois d’Ursurper, ainsi qu’une partie de tête supplémentaire avec des cheveux longs. Les acheteurs peuvent enlever la frange avant et changer les cheveux et la plaque frontale.

La figurine est également livrée avec des parties de bras articulées supplémentaires, des mains pour tenir les armes, ainsi qu’un ensemble de parties de jambes. Il n’y a pas de parties de jambe optionnelles, mais elles sont articulées pour poser de différentes manières. Tous les Nendoroids sont également emballés avec une base carrée qui permet aux acheteurs de poser la figurine de différentes manières, en particulier s’ils souhaitent recréer des scènes du jeu.

De « MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE » vient un DX Nendoroid d’une chasseuse dans Zinogre Alpha Armor! Deux armes et de nombreuses autres pièces sont incluses pour recréer des scènes d’action du jeu! Précommande: https://t.co/hUSw39qWAU#chasseur de monstre #nendoroid #goodsmile pic.twitter.com/xlcZSvSBJe – GoodSmile_US (@GoodSmile_US) 12 novembre 2020

Good Smile Company a également annoncé une version non DX du futur. Le Nendoroid est similaire à la version DX mais n’est pas livré avec la partie tête supplémentaire avec les cheveux longs ou le Rumble Bow d’Usurper avec armure et carquois.

Auparavant, la société avait annoncé une version masculine de la figurine Nendoroid de l’armure Zinogre Alpha. Les précommandes ont pris fin en septembre mais commenceront à être expédiées en janvier. Semblable à la variante féminine, les acheteurs choisiraient la version standard ou une version DX avec plus d’accessoires.

Monster Hunter World: Iceborne est un pack d’extension qui a été lancé sur PlayStation 4 et Xbox One en septembre 2019. L’expansion a fait son chemin sur PC en janvier 2020. L’EP contient un nouveau monde massif avec de nouveaux emplacements, quêtes, combos d’armes, monstres, et plus encore.

L’ensemble d’armure Zinogre Alpha se compose de cinq pièces différentes, y compris un casque, du courrier, des accolades, une bobine et des tombes.

The Nendoroid Hunter: Female Zinogre Alpha Armor Ver. La livraison de DX est prévue pour juin 2021. Les précommandes se terminent le 7 janvier.