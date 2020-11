Monster Hunter World: Iceborne du contenu gratuit pour la sortie du film Monster Hunter

ASSISTEZ AU CLASH DES UNIVERS DANS LA COLLABORATION ENTRE LE FILM MONSTER HUNTER ET LE JEU MONSTER HUNTER WORLD : ICEBORNE™

En prévision de la sortie prochaine du film “Monster Hunter” dans différents pays européens, les intrépides chasseurs de la Cinquième Flotte pourront participer à des quêtes événementielles temporaires de Iceborne inspirées du film, à partir du 4 décembre.

ASSISTEZ AU CLASH DES UNIVERS DANS LA COLLABORATION ENTRE LE FILM MONSTER HUNTER ET LE JEU MONSTER HUNTER WORLD : ICEBORNE™

Le très attendu film hollywoodien de Paul W. S. Anderson avec Milla Jovovich en tête d’affiche donne vie au cinéma, au jeu vidéo à succès Monster Hunter: World, distribué à plus de 16 millions d’exemplaires dans le monde. Pour célébrer la collision entre les deux univers de “Monster Hunter”, les joueurs peuvent découvrir deux nouvelles vidéos présentant pour l’une les coulisses de la transposition du personnage d’Artemis (incarné par Milla Jovovich dans le long métrage) vers Monster Hunter World: Iceborne, et pour l’autre un aperçu du contenu de la collaboration à venir.

Dans cette quête spéciale en deux parties, les chasseurs devront affronter dans une quête solo le redoutable Diablos noir présent dans le film, avant de tenter de vaincre l’énorme Rathalos dans la deuxième partie. Les chasseurs doivent s’attendre à se battre bec et ongles, car ces quêtes ne seront disponibles que pour les joueurs ayant atteint le rang Maître. Ceux venant à bout de tous ces dangers, pourront récupérer de l’équipement inédit, une armure spéciale, de nouveaux titres, un nouveau background et une pose pour la Carte de Guilde. De plus, à partir du 27 novembre et pour une durée limitée, tous les joueurs d’Iceborne pourront récupérer un pack d’objets utiles, comme simple bonus de connexion pour célébrer le film à venir.

Pour plus de détails sur toutes les mises à jour de MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE, veuillez consulter le site officiel.

Pour plus d’informations sur le film “Monster Hunter” de Constantin Film, Tencent Pictures et Toho, veuillez consulter les liens ci-dessous. Distribué par Sony Pictures en Amérique du Nord et dans la plupart des territoires internationaux ; Tencent en Chine ; Toho au Japon ; et Constantin Film en Allemagne, en Autriche et en Suisse.