Monster Hunter: World, comme Iceborne, atteint de nouveaux jalons de vente

Tout au long de cette année, Capcom a été catégorique quant au succès que le lancement de Monster Hunter: Monde et par conséquent celle de Iceborne, sa grande expansion. En ce sens, la société japonaise, tant en février comme dans Mars, Ils étaient en charge de dévoiler les ventes millionnaires que les deux produits ont réussi à combiner depuis leurs lancements respectifs, se classant ainsi comme le titre le plus réussi de l’histoire du conglomérat. Un succès qui, cependant, vous n’avez pas encore trouvé votre toit.

En ce sens, comme indiqué GamingBolt, la société a partagé les nouveaux chiffres atteints par la livraison et son DLC. Particulièrement, le jeu de base dépasse déjà les 16 millions d’unités vendues –un million de plus que le chiffre indiqué au troisième mois de l’année-, tandis que l’expansion en question s’élève à 5,8 millions –contrairement aux 5 millions nets atteints au mois de mars mentionné-. De cette manière, la solide croissance de la PI se confirme une fois de plus, dont les ventes historiques totales dépassent désormais les 63 millions d’exemplaires vendus.

Monster Hunter: Monde – Iceborne, on s’en souvient, il est disponible pour PC, Xbox One et PlayStation 4. Si vous voulez en savoir plus sur le titre, nous vous recommandons d’accéder à ce lien, dans lequel vous pouvez trouver les dernières informations faisant allusion à la quatrième mise à jour du DLC.

