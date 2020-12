Monster Hunter: World being Review bombardé sur Steam après que le film ait fait une blague apparemment raciste

Les critiques de Steam sont un peu une épée à double tranchant qui parvient à trancher habilement des deux côtés du spectre.

D’une part, nous avons une plate-forme facile à trouver qui permet aux utilisateurs qui ont réellement acheté un jeu vidéo de donner leur avis sur le titre, aussi remplis de mèmes et de contre-culture qu’ils puissent être, car le summum de la comédie se révèle être entièrement constitué de mauvais jeux de mots et de critiques de trois mots, dans un monde qui est franchement éclipsé par des critiques désespérés de continuer à travailler avec les grands studios et d’offrir une somme dérisoire là où aucune n’est méritée.

D’un autre côté, l’attentat à la bombe peut être un problème qui, dans le passé, découle de rumeurs et de théories absurdes qui finissent par nuire aux ventes globales d’un titre. De plus, peu de gens qui rédigent une critique vont prendre le temps de proposer une analyse complète et étoffée d’un titre sans que le biais préférentiel inévitable ne vienne et ne déforme les choses, même légèrement.

Les dernières nouvelles des critiques Steam proviennent en fait de Monster Hunter: Monde dans un événement qui Capcom nie constamment qu’ils ont joué un rôle. Il semble qu’ils assumeront ce fardeau de toute façon.

Le film Chasseur de monstre (basé vaguement sur la franchise, comme vous l’imaginez) aurait une scène en elle qui est coupée du film où une blague raciste est faite entre deux soldats américains concernant le peuple chinois qui, et comprenez cela, est considéré comme offensant pour les Chinois. gens.

Le réalisateur se gratte la tête, on présume.

Quoi qu’il en soit, cela se passe à peu près aussi bien que vous vous attendez en Chine où il est lié à la rime / phrase « Chinois, japonais, genoux sales – regardez-les? » ce qui est considéré comme offensant. pic.twitter.com/pQCFNQ86Je – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 4 décembre 2020

Je n’ai pas été en mesure de vérifier cela spécifiquement, mais je ne peux pas dire que je suis surpris. La vidéo de l’OP a fait le tour des médias sociaux en Chine et est devenue très controversée.https: //t.co/iUUU7lpFxI – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 4 décembre 2020

En attendant, sur la page de revue de Monster Hunter World (Steam). Le film reçoit également de nombreuses critiques négatives sur des sites de films chinois comme Douban. Sa cote a beaucoup baissé ces dernières heures. pic.twitter.com/K82zB3zfxt – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 4 décembre 2020

Capcom semble franchement être relativement coincé à assumer ce fardeau jusqu’à ce que l’indignation diminue, ce qui pourrait avoir un effet d’entraînement considérable sur les films de franchise ayant un peu de surveillance de la part des détenteurs de propriété intellectuelle réels.

Cela pourrait également entraîner d’autres histoires édulcorées basées sur les jeux vidéo (Pilleur de tombe était un type de film spécial, même avec Angelina Jolie), même si c’est ce qui doit se produire pour que les films cessent de proposer des blagues pointues lors d’une course (quelle année est-ce?), alors c’est simplement une croix que l’industrie devra ours.

Ajout de ce nouveau fil au bas de cet ancien fil. Plus de détails ici: https: //t.co/Gpl205hntQ – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 5 décembre 2020

La page Steam pour Monster Hunter: Monde, comme c’est l’un des rares domaines en ligne où les utilisateurs peuvent donner leur avis sur le mélange sur une plate-forme facilement utilisée, a été enflammé ces derniers jours alors que les utilisateurs parlent des connotations racistes d’une entreprise multinationale comme Capcom, qui est présumée être aux commandes du prochain film et comment il est dépeint.

La partie a été éditée à partir du film et sera réédité en Chine: certains soutiennent cependant que le mal a été définitivement fait.