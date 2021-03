‘Monster Hunter’: un nouveau téléchargement de plaisir sans préjugés avec le timbre de l’équipe Paul WS Anderson-Milla Jovovich

Est inévitable, si vous avez une vision minimaliste et impudique du cinéma de genre, ressentez une certaine appréciation pour le cinéma de Paul WS Anderson. Bien sûr, les films qui se prennent eux-mêmes et leurs mécanismes au sérieux sont bons, les films de Robert Eggers, Ari Aster et David Robert Mitchell sont excellents, mais parfois il est également pratique de rincer vos canines avec des films dont l’atout principal est de livrer dix sans tracas karat amusant.

Et les efforts de Paul WS Anderson pour rester dans ces marges, quel que soit le projet dans lequel il se lance, sont louables, car cette c’est aussi la vision d’un auteur. Et une vision non dénuée de risques. Son cinéma est souvent basé sur des sauts narratifs dans le vide dont tout le monde ne réussirait pas.. Un ou deux personnages et un seul décor pour la plupart des images, des espaces étroits et claustrophobes, une action constante et un renoncement conscient à toute sorte de symbologie élaborée.

Les histoires de Paul WS Anderson sont généralement des aventures de survie sans plus. Ses monstres ne sont pas des traumatismes réprimés et ses personnages n’ont souvent pas de passé, et s’ils le font, c’est lui le juste. pour motiver l’action du film. Cela fait de son cinéma une abstraction curieuse – parfois involontaire – qui frôle le délire. Cela arrive par exemple, d’une manière curieusement très peu commerciale, dans les derniers opus de «Resident Evil», des épopées d’action absurde et de gore numérique pour lesquelles je reconnais que j’ai une dévotion particulière.

« Monster Hunter », qui sort en salles cette semaine, n’est pas différent: une partie de la légendaire franchise Capcom (qui, soit dit en passant, lance la livraison sur PC et Switch le même jour que le film débarque dans les salles espagnoles), mais il s’éloigne de elle avec des protagonistes terrestres. Un groupe de soldats qui sont transportés dans un monde essentiellement désertique (du moins la partie que nous en voyons) sont anéantis à l’exception de leur capitaine (Jovovich). Elle doit faire équipe avec un guerrier local (Tony Jaa) pour vaincre les créatures féroces. indigène.

Déserts et dragons

« Monster Hunter » s’inscrit parfaitement dans le type de cinéma d’Anderson, ce qui est un soulagement pour ses fans: embrasse littéralement ce qu’il aime le plus de l’original (un chat anthropomorphe qui fait de la nourriture, pourquoi pas), il abandonne ce qui ne l’intéresse pas (la complexité du monde fantastique des jeux, qu’il réduit ici à un désert et à un natif) et adapte le reste, générant ce drôle de choc des langages audiovisuels si typique de son cinéma.

Par exemple, les personnages créer de l’équipement en modifiant les armes et en enregistrant les cadavres et les scénarios, imitant ces moments de gestion des stocks si typique du jeu. Ils envisagent également la confrontation avec les monstres basée sur la localisation des points faibles et avec des tactiques qui reproduisent celles du jeu. Et parce que Paul WS Anderson dirige superbement l’action, ces batailles constantes font un très bon usage de l’espace, et le transfert de langue fonctionne très bien.

« Monster Hunter » n’est pas le meilleur film d’Anderson, ce qui est un honneur qui correspond au « Final Horizon » de plus en plus réévalué. Mais si brille grâce à son impudeur, qui fait de la limitation des réglages et des caractères une vertu, et qu’il est permis de forcer les séquences d’action au maximum, comme dans les longues batailles de mêlée initiales des protagonistes. Il lui manque peut-être un peu de charisme comme celui qui a maculé son film le plus incompris, le terriblement drôle ‘Alien vs. Prédateur ‘.

Anderson fait partie de ces créateurs qui font paraître son travail simple, qui font s’exclamer le spectateur « qui peut être fait par n’importe qui ». Des séquences comme Mila Jovovich émergeant d’un cocon et s’échappant de la grotte de l’araignée sont trompeusement idiotes. Mais ils sont basés sur une utilisation de la tension, du montage et du son qui font de Paul WS Anderson – qui rend presque hommage à son propre « Mortal Kombat » sur la dernière étape, à ce stade de la vie – dans l’un des derniers artisans du fantastique Série B.