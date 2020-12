Monster Hunter: Rise – Une nouvelle vidéo sur les armes du jeu !

Monster Hunter: Rise, la réinvention par Capcom pour Nintendo Switch, recevra bientôt une démo, et la société a publié quelques autres bandes-annonces et captures d’écran pour que vous passiez le temps jusque-là.

Monster Hunter: Rise, de nouvelles armes en action !

« Mettez vos bottes imperméables et préparez-vous à parcourir la forêt inondée et à affronter de nouveaux ennemis glissants dans Monster Hunter Rise. Il est également temps de préparer votre Nintendo Switch pour votre première expérience de Monster Hunter Rise avec la démo publique gratuite qui être libéré en janvier », a écrit la société.

La première bande-annonce est pour l’arc, qui est une arme rapide, élégante et précise qui combine une grande mobilité et des attaques rapides. Monster Hunter: Les joueurs Rise qui ont envie de plus de DPS peuvent activer Herculéen Draw, ou si vous avez peu d’endurance, Focus Shot.

Monster Hunter: La deuxième bande-annonce de Rise concerne Dual Blades, ce qui, j’en suis sûr, me rappellera éternellement Ilidan. « Souple, agile et implacable », a écrit Capcom, et il décrit assez bien l’arme.

Capables de fournir une rafale de tranches en succession rapide, les doubles lames permettent une voûte enveloppée et une liaison perforante, pour des dégâts et des attaques supplémentaires.

Le développeur de Monster Hunter: Rise a également publié quelques captures d’écran de monstres et d’emplacements qui attendent les joueurs. Vous savez probablement que le jeu a été construit à partir de zéro, et la partie «Rise» fait référence à la verticalité, qui jouera un rôle important.

Ci-dessous, une capture d’écran de la forêt inondée:

Et voici une autre jolie créature que vous trouverez dans Flooded Forest, en plus de celle de l’image de couverture qui porte le nom de Somnacanth Pas de soucis, ils ne mordent pas. Eh bien, en quelque sorte. D’accord, ils le font, mais ils sont toujours câlins:

Et voici ci-dessous la playlist vidéo des nouvelles armes Monster Hunter: Rise :

De plus, il y a l’attaque de la reliure de soie Invincible Gambit, qui fortifie le chasseur, le rendant immunisé contre les tressaillements ou les renversements, quelle que soit la violence de l’attaque, ce qui devrait vous aider à infliger des dégâts avec facilité.

La deuxième attaque Silkbind s’appelle Switch Charger, et le schéma de dénomination est assez évident. D’après ce que nous avons vu sur la bande-annonce, il semble qu’il s’agisse de libérer un monde de blessures, tout en maintenant la jauge de commutation.

Capcom a récemment promis aux joueurs de Nintendo Switch une démo jouable en janvier 2021, donc ce ne sera pas beaucoup plus longtemps. Il sera intéressant de voir ce que pensent les joueurs actuels de Monster Hunter: World, d’autant plus que Monster Hunter: Rise a été conçu à partir de zéro pour la plate-forme de Nintendo.