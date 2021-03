"Monster Hunter Rise"-Trailer montre le nouveau mode Horde "Carnage"

« Monster Hunter Rise » libère la ruée! Dans un nouveau mode horde, vous devez défendre votre base contre des créatures géantes qui se précipitent. Une bande-annonce annonce la variante du jeu appelée « Randale », et l’éditeur Capcom a également promis une nouvelle démo avant la sortie.

Normalement, dans les jeux Monster Hunter, vous n’avez qu’une seule grosse bête à chasser et à tuer. « Monster Hunter Rise » pimente un peu la formule: le type de quête « Riot » envoie toute une armée d’animaux préhistoriques à votre base et vous confie, à vous et à vos camarades combattants, la sécurité du danger.

Défense de base avec armes, pièges et fusils

Comme on peut le voir dans une nouvelle remorque, la mécanique de chasse classique de « Randale » est complétée par des pièges mécaniques et des tourelles. Vous pouvez piloter ce dernier pour tirer sur les monstres attaquants. En guise de soutien contre l’assaut, vous pouvez toujours invoquer les chasseurs PNJ Hinoa et Minotot. Si vous battez des monstres déchaînés, vous libèrerez de l’espace pour d’autres défenses – un peu de tower defense fait également partie du « déchaînement ». À la fin de la quête, vous devrez faire face à un monstre leader plus fort. Des informations plus détaillées sur « Riot » peuvent être trouvées sur le site officiel du jeu.

Nouvelle démo: combattez Magnamalo avant même la sortie!

Dans l’histoire de « Monster Hunter Rise », le déchaînement est étroitement lié au monstre Magnamalo, qui est la mascotte officielle du jeu Switch. Vous ne pouvez essayer le nouveau mode Horde qu’après la sortie du jeu, mais vous pouvez battre Magnamalo un peu à l’avance si vous le souhaitez: le 11 mars, une autre démo du jeu sera mise en ligne sur le Nintendo eShop, dans laquelle vous pourrez tester le grand mal avant le lancement du jeu principal le 26 mars.