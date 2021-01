Monster Hunter Rise Nintendo Switch annoncé

Si vous voulez faire ressortir votre chasseur intérieur dans toute sa gloire, vous ne pouvez pas manquer cette Nintendo Switch Monster Hunter Rise

Il y a de belles choses dans le monde, des coupables. Il y a la lune et les étoiles dans le ciel, il y a les créations artistiques que l’humanité a faites au fil des siècles … et il y a le Monster Hunter Rise Nintendo Switch. Comment? Qu’est-ce que je rate? Mais l’avez-vous vu? Eh bien, je parle peut-être de ma partie la plus fangirl, je l’admets, mais la console semble faire le bonheur de tous les chasseurs.

Ce n’est pas quelque chose de nouveau que Nintendo propose une console thématique dédiée à un titre ou à une saga. Nous avons déjà eu beaucoup de Mario, Zelda et oui, même Monster Hunter sur 3DS. Nous nous sommes donc habitués à l’idée que ce design sortirait tôt ou tard. Bien que, bien sûr: bien que sachant qu’une des saga sortirait, nous ne pouvions pas connaître son apparence. Et la vérité est que nous n’aimons pas du tout ce que nous voyons, comme vous pouvez le voir dans le premier paragraphe de cette nouvelle. Et c’est que malgré sa simplicité, il possède mille détails qui font baver n’importe quel chasseur dessus.

La console, comme vous pouvez le voir, a une couleur noire, mais ces garnitures dorées sur le Magnamalo ajoutent certainement de la classe. Bien sûr, le fait que la console soit parée ne fait pas tout, on aime l’idée qu’on a plus que quelque chose de sympa à montrer. Cela signifie que, comme prévu, la console sera livrée avec un code de téléchargement Monster Hunter Rise, le contenu bonus et le pack Deluxe DLC qui nous permet d’obtenir une armure et d’autres éléments esthétiques pour le jeu.

Mais les choses ne s’arrêtent pas là, camarade coupable. Monster Hunter est une saga qui, vous ne le voulez pas, en jette beaucoup. Ainsi, au lancement de cette console, vous pouvez ajouter une commande pro spéciale, également avec des motifs Magnamalo. Attention, la télécommande est vendue séparément, ce qui ne veut pas dire que, là encore, on ne peut pas admirer son design. Avec eux en face, nous aurons hâte de traquer les monstres le 26 mars, coupables.